Nuestro espacio se ensancha para abrazar las “Periferias encendidas en la estación del frío”, título que quiere subrayar - apoyado en una elástica banda sonora que va desde Irán hasta Cuba pasando por Argelia, Brasil, Senegal, India, Mali, Sudáfrica y más allá – cómo en los países periféricos, dónde se libran batallas decisivas por derechos fundamentales y condiciones de vida dignas de las que disfrutamos en Occidente, hay una energía, un coraje y una determinación por ganar esos nuevos espacios, actitud que en nuestro algodonoso y confortable primer mundo se ha convertido en banalidad rampante, frivolidad sin límite y consumo acelerado. Vivimos en la estación del frío, un escenario global apocalíptico, guerrero y dictatorial en el constatamos cómo se apaga el calor humano y el clima de convivencia y libertad que ha iluminado otras épocas. Nuestro título se inspira en “Tengamos fé en la estación del frío”, obra de la escritora iraní Forugh Farrojzad, icono de la lucha por la emancipación de la mujer muy presente en la sociedad persa, que ha reaccionado contundentemente contra el asesinato de la adolescente Mahsa Amini a manos de la Policía Moral por no llevar el velo correctamente. Las hermanas Behin y Salmin Bolouri han hecho viral en las redes sociales su versión en farsi y con el pelo al descubierto de “Bella Ciao”, la canción de la resistencia italiana contra Mussolini, convertida en uno de los himnos de la revuelta. Escucharemos al violonchelista clásico sudafricano Abel Selacoe que cruza el umbral hacia la música popular de su país mientras se pregunta dónde está nuestro hogar "Where is home (Hae Ke Kae)", título de su magnético e innovador disco de debut. La fascinante voz de Souad Massi, firme defensora de los derechos de la mujer, quien tuvo que huir de Argelia por la persecución integrista, estrena "Sequana", un álbum radiante y abierto al calipso, la bossa nova, el folk americano y el rock desde la tradición árabe y bereber. La legendaria y reaparecida cantante brasileña Maria Rita Stumpf celebra la victoria de Lula de Silva y la salvación de la democracia que tanto apoyó en su vanguardista y sugerente trabajo "Ver tente", título que invita a la acción y reflexión. El músico revolucionario de origen indio Nitin Sawhney reflexiona, con una imaginación y creatividad sonora deslumbrantes en "Immigrants", sobre las luces, sombras y esperanzas de la amalgama étnica que inunda Occidente al tiempo que colabora en la nueva canción de Pink Floyd "Hey hey rise up!" contra la invasión rusa de Ucrania. BKO Quintet quienes tuvieron que huir de Malí tras el ataque de las hordas yihadistas, buscan respuestas al caos invocando en “Djine Bora” la aparición del espíritu o genio que nos llene de energía, resistencia y esperanza para impulsar el cambio, un magnífico artefacto sonoro que mezcla la tradición de los griots mandingas y los cazadores donso con los instrumentos eléctricos y los sonidos urbanos. Las nuevas corrientes de música africana ,cuyos ritmos tradicionales se mezclan con el gqom, el kwaito, el tecno y el afro house, tienen un nuevo y espléndido referente en Montparnasse Musique y su apabullante disco de debut “Archeology”. También supera las expectativas el álbum "Ali", homenaje del guitarrista maliense Vieux Farka Touré a su padre, grabado junto a un grupo de Texas de nombre impronunciable y estimulante indefinición estilística llamado Khruangbin, que quiere decir aeroplano en tailandés y que les permite viajar musicalmente en todas direcciones. Cuando los continentes colisionan se produce un ruido ensordecedor dice Al-Qasar, banda multicultural de arabian fuzz que despliega en "Who we are" una combinación rugiente y afilada de tradición y electrónica con rock mientras se pregunta quienes somos. Y redondeamos la sesión con el inagotable músico y DJ francés GUTS y su original trabajo enfocado a la pista de baile "Estrellas", o el encuentro de 25 artistas de Cuba y Senegal, que al oírlo nos reafirma en que el ritmo, la energía y la calidez para combatir la estación del frío y conducirnos hacia la estación Esperanza soñada por Manu Chao proviene de las periferias encendidas. LISTA DE CANCIONES 1-Abel Selacoe – “Sonata nº 7 en Re mayor BWV, IV Presto” (1’29”) 2-Abel Selacoe – “Hlokomela/Take care” (4’35”) 3-Behin & Samin Bolouri – “Bella Ciao” (1’04”) 4-Behin & Samin Bolouri” – “Sakou” (2’34”) 5-Souad Massi –“Dib el Raba” (3’22”) 6-Maria Rita Stumpf – “San Vicente” (3’40”) 7-Nitin Sawhney – “Replay” (4’08”) 8-BKO – “Tounga” (4’11”) 9-Montparnasse Musique – “Bitumba” (3’46”) 10-Vieux Farka Touré & Khruangbin – “Tongo Barra” (5’33”) 11-Al-Qasar – “Benzine” (4’33”) 12-Guts c/Pat Kalla & Assane Mboup – “Medewui” (6’55”)