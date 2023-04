59:20

Ron Sexsmith y Leo Sidran, pequeños grandes músicos, tan elegantes y discretos que uno diría que no hay nada más cool que sentirse una persona y un artista normal, sobre todo cuando ese sentimiento se transmite al público en cada canción, en cada concierto. Músicos que nunca dejan de aprender, que adoran el jazz, el pop y a Dylan y que cuentan con ilustres admiradores. Algún día, alguien caerá en la cuenta de que no hay paréntesis tibios en los maravillosos discos de Leo Sidran y de Ron Sexsmith, pequeñas gemas de la música popular más elegante, sincera y profunda de nuestros días.

01. Ron Sexsmith – Outdated And Antiquated

02. Ron Sexsmith – One Last Round

03. Soul Sugar – Why Can’t We Live Together

04. Deodato – Also Sprach Zarathustra

05. Gilberto Gil – Toda Menina Baiana

06. Leo Sidran – My Baby Doesn’t Say Goodnight

07. Leo Sidran – Crazy People

08. Ben Sidran – No Trouble Livin’

09. Cécile McLorin Salvant – D’un feu secret

10. Ottilie Patterson – The Orphan

11. Yoko Ono – I Have A Woman Inside My Soul

FONDOS:

12. FONDO Ben Sidran – Swing State

13. FONDO Ben Sidran – Ain’t Misbehavin’

14. FONDO Ben Sidran – Laura