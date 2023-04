58:57

Este domingo hemos titulado la primera hora de "Los Ultrasónicos" como: “La música, por la izquierda”. Hablaremos de una teoría que mantiene, que el oído derecho identifica y asimila mejor los sonidos del habla, mientras que el izquierdo, tiene más compresión y responde mejor a la música. Una selección musical que logrará que nuestros dos oídos trabajen en igualdad de condiciones, enviando todas las frecuencias sonoras al lugar correcto de nuestro hemisferio cerebral. Entre nuestros invitados e invitadas: Jessie Ware, Warhaus, The Isley Brothers, Manolo y Ramón, Ernest Ranglin, Everything but the Girl, Sabah, Blue Mode, Abstract Orchestra, Jonathan Richman & The Modern Lovers, Johnny Clarke, Romy, Raphael Wallfisch, Mina, Jimetta Rose, Rufus Thomas, Hollywood Orquestra, The Honey Drippers, Jane Weaver, Joe Smooth.