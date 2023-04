59:20

Procol Harum: «Y aunque mis ojos estaban abiertos / Bien podrían haber estado cerrados / Y así fue como más tarde / Mientras el molinero contaba su historia / Su rostro, al principio fantasmal / Se volvió más pálido». Silvio Rodríguez: «Si me dijeran: pide un deseo / Preferiría un rabo de nube / Un torbellino en el suelo / Y una gran ira que sube / Un barredor de tristezas / Un aguacero en venganza / Que cuando escampe / Parezca nuestra esperanza». Nick Cave: «Como un pájaro que canta al sol / En un amanecer muy oscuro / Así es mi fe en ti/ Tal es mi fe / Y toda la oscuridad del mundo no puede tragarse / Una sola chispa». Bob Marley: «Emancipaos de la esclavitud mental / Solo nosotros podemos liberar nuestras mentes / No temáis a la energía atómica / Porque ninguna puede detener el tiempo / ¿Hasta cuándo matarán a nuestros profetas/ mientras nosotros nos mantenemos al margen y miramos?».

En memoria de Ryuichi Sakamoto, de cuyo fallecimiento acabamos de enterarnos.

01. The Wailing Souls – A Whiter Shade Of Pale

02. Cécile McLorin Salvant – Dame Iseut

03. Yellow Magic Orchestra– Behind The Mask

04. Ryuichi Sakamoto – Calling From Tokyo

05. Ryuichi Sakamoto & David Sylvian – Forbidden Colours

06. Charlie Haden – Rabo de nube

07. Silvio Rodríguez – Rabo de nube

08. Nick Cave & The Bad Seeds – There Is A Kingdom

09. Johnny Cash & Joe Strummer – Redemption Song

1o. David Clayton-Thomas – Stealin’ In The Name Of The Lord

11. Rod Stewart – You Wear It Well

15. B. B. King – To Know You Is To Love You (1973)