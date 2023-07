59:34

Las mejores canciones de aburrimiento, es el título de la primera hora de: Los Ultrasónicos. Canciones para salvarnos del aburrimiento, o para meternos de lleno en ese universo de “bajona anímica”, originada por la falta de estímulo, cansancio o indiferencia. Una sensación que no es exclusiva del receptor, también puede ser inducida por el emisor, que no logra captar la atención con su discurso deslavazado. Entre nuestros invitados e invitadas que jamás podrán aburrirnos. Billy Eckstine & Quincy Jones, Melanie, Stevie Wonder, Koop, Chet Faker, Jack Savoretti, Sugar Daddy, Pete Rock & C.L., Smooth, Esther Forero, Golpes Bajos, Vaudou Game, Alejandro Jaen, Acid Coco, Jake Thackray, Os Originais Do Samba, Bebo Valdés, The Edgar Broughton Band, Liam Bailey, Los Brito.