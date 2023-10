Jesús Bombín: London Is the Place for Me

59:41

Hoy tenemos en la primera hora de “Los Ultrasónicos” a un invitado muy especial. Se trata de Alfonso Amblés, trabajador de la industria musical, coleccionista de vinilos y narrador de la “crónica musical londinense”, que nos acompaña, con una selección musical digna de la “Realeza Británica”. Charlaremos con él durante esta primera hora, y escucharemos su sección musical, que entre otros artistas cuenta con: Humphrey Lyttelton, Lord Kitchener, The Kinks, The Clash, Big Audio Dynamite, The Hammersmith Gorillas, Labi Siffre, The Near Jazz Experience, The Damned, y un largo etc.