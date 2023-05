01:00:01

Nuestro espacio de esta noche viene cargado de novedades discográficas de todas las latitudes, lentitudes, tesituras, compases y armonías bajo el título “Por ambos lados, ahora, el dragón volador” inspirándonos en “Mélusine”, la leyenda del hada que se convirtió en mujer y luego en dragón volador, eje central del nuevo disco de la cantante Cécile McLorin Salvant, así como de una de las canciones emblemáticas de Joni Mitchell, “Both ways now”, que interpretó en su reaparición por sorpresa en el Festival de Newport del pasado año, cuando llevaba retirada de la vida pública desde que sufriera un aneurisma cerebral en 2015. Un memorable y conmovedor concierto que se publicará como disco el próximo mes de julio baajo el título “Live at Newport”. Y entramos deslizándonos sobre el cadencioso sonido afro-jazzístico y huracanado del nuevo álbum de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz de Salvador de Bahía, titulado “Moacir de todos os Santos” y dedicado a su director y al gran percusionista de Pernambuco. Seguimos en Brasil con la voz sugerente y la polifónica música de Adriana Calcanhotto que ha combinado el samba y la bossa nova, con la canción, el rock, el pop y el funk y sigue explorando nuevos territorios sonoros en su nueva producción, “Errante”. La creatividad de la vanguardista cantante caboverdiana Carmen Souza inunda su reciente álbum “Interconnectedness”, que parte del jazz y conecta con las músicas de raíz iluminados con destellos de electrónica. "Sokou! es una aventura estereofónica singular sobre ese bellísimo violín rudimentario de África Occidental, un encuentro entre la música occidental y el jazz con la tradición milenaria de estas regiones africanas a cargo del virtuoso maliense Adama Sidibé y del violinista francés Clément Janinet: microtonalidad y rugosas texturas tímbricas. Vincent Ahehehinnou, cantante y bajista de la mítica Orchestre Poly-rythmo de Cotonou nos devuelva a la atmósfera de las salas y las orquestas de baile del Golfo de Guinea de los años 60 y 70 , en su álbum en solitario "La vie este belle", que contiene canciones radiantes, ondulantes y voluptuosas. La magia compositiva y el magnetismo de la voz del cantante caboverdiano Mario Lucio se hace aun más intensos en su nueva producción “Migrants”, un homenaje a todos los emigrantes que cruzan las fronteras artificiales del mundo siguiendo la esperanza de una vida mejor. El origen de la psicodelia tropical ecuatoriana, de su máximo impulsor y de algunos seguidores brilla con fuerza en "Ecuatoriana: el universo paralelo de Polibio Mayorga 1969-1981". A medio camino entre Alemania y EE.UU. irrumpen con fuerza y creatividad The Everettes, una nueva formación de “Northern soul”, capitaneada por tres vocalistas femeninas que recuerdan a las míticas formaciones de antaño como The Ronettes y The Vandellas, y que alcanzan gran volumen y altísima fidelidad en su nueva producción "Soul steps". Y cerramos nuestra órbita sonora con el poderoso afrobeat de Phoenix Afrobeat Orchestra, una banda estadounidense liderada por otra vocalista femenina, Camille Sledge, que destaca con nítidez y personalidad en su reciente álbum, "The Times".

LISTA DE CANCIONES

1-Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz – “Coisas 1” (4’28”)

2-Adriana Calcanhotto - “Larga tudo” (2’59”)

3-Joni Mitchell – “Both sides now” (5’42”)

4-Cécile Mc Lorin Salvant- “Est-ce ainsi que les hommes vivent?” (5’27”)

5-Carmen Souza – “Pata Pata” (3’30”)

6-Clément Janinet, Adama Sidibé – “Farka” (4’31”)

7-Vincent Ahehehinnou – “Sehoui” (3’27”)

8-Mario Lucio –“Ami” (3’04”)

9-Los Locos del ritmo – “Llorona” (2’41”)

10-The Everettes – “Soul thing” (3’07”)

11-Phoenix Afrobeat Orchestra – “The Times” (8’56”)