01:00:04

Invitamos a la estación espacial a nuestro amigo Roberto Rey, impulsor, experto musical, DJ y director del flamante y flamígero "Festival Villanos del Jazz" que celebra su segunda edición del 4 de octubre y al 1 de diciembre en Madrid, con un programa multicolor y explosivo de propuestas de vanguardia que convergen y divergen desde y hacia el jazz, el soul, el funk, el afrobeat, los ritmos latinos, árabes, brasileños y electrónicos, a cargo de artistas de la escena nacional e internacional como Martirio & Chano Domínguez, London Afrobeat Collective, Dianne Reeves, Kurt Elling, Kenny Garrett, Al Di Meola,Trio Benavent Di Geraldo Pardo, Gaby Moreno, Michael Oliver & The Cuban Jazz Syndicate y una lista casi interminable en la que destacan también talentos emergentes como el cantante keniata de voz inolvidable, J.S. Ondara del que escucharemos el último disco "Spanish Villager N3"; realidades sonoras flotantes como el reciente álbum "Fly moon die soon" del japonés Takuya Kuroda, trompetista del jazz del futuro y exploradores cósmicos como el baterista y productor de Chicago Makaya Craven y su inalcanzable "We're new again: Gil Scott-Heron, a reimagining by Makaya McCraven".También escucharemos la refinada y vibrante alquimia sonora del multi-instrumentista Richard Bona y el interminable pianista cubano Alfredo Rodríguez en su magnífico trabajo "Tocororo" así como la original mixtura de texturas sonoras mediterráneas de Oriente y Occidente, con pop y electrónica, que encontramos en "Nesrine", último disco de la cantante y violonchelista franco-argelina Nesrine Belmokh y el malabarismo elástico y sensual de la guitarra de Raúl Midón en su nueva producción "The mirror". Desde un universo paralelo el dúo británico Blue Lab Beats y su nuevo trabajo "We will rise" nos enfocan hacia el entrecruzamiento de samplers, bucles y electrónica con el soul, el hip hop o los ritmos afrolatinos, mientras que el joven octogenario Marcos Valle, leyenda de la música brasileña, sigue fabricando música imaginativa y con pulso sensorial en su último álbum "Cinzento". La exuberante y poderosa cantante y bajista de origen franco caribeño y nombre perfecto Adi Oasis fusiona con impronta el jazz con el soul y el funk en su nueva entrega "Adeline" mientras que Emmet Cohen, un prodigioso prestidigitador del piano nacido en Miami, confecciona en formación de trío un álbum magistral que como dice su título, "Future stride", camina firmemente hacia el porvenir. Redondeamos nuestra limitada y arbitraria banda sonora de los villanos del jazz - cuya música retumbará en Madrid y sus alrededores en los dos próximos meses - con el mayor forajido del ritmo: Seun Kuti & Egypt 80 y el incandescente afrobeat "Struggle sounds".

LISTA DE CANCIONES

1-Emmet Cohen- “Symphonic rags” (3'07")

2-Takuya Kuroda – “Sweet sticky thing” (4'55")

3-Blue Lab Beats c/ Ghetto Boy – “Blow you away” (3'19")

4-Raul Midón – “The mirror” (3'50")

5-Alfredo Rodríguez & Richard Bona – “Ay mamá Inés” (3'15")

6- Nes- “Rissala” (3'44")

7-Ondara – “A seminar in Tokyo” (4'44")

8-Makaya McCraven- “I’m new here” (4'13")

9- Adi Oasis – “Before” (4'25")

10-Marcos Valle – “Se proteja” (5'39")

11-Seun Kuti & Egypt 80 – “Struggle sounds” (7'22")