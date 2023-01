01:00:02

Arrancamos el año con un espacio que lleva por nombre una de las canciones de "And I have been", el último álbum del magnético e inclasificable cantante Benjamin Clementine, y el alivio de la volatilización de Bolsonaro y la ilusión de la vuelta de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil. Y lo festejamos con el combativo "Se acabou" que le dedicó el eléctrico cantante carioca Joâo Selva y la reimaginación, 60 años después, del luminoso disco del saxofonista Stan Getz, de la mano del excelente guitarrista estadounidense Nate Najar, con el título de ”Jazz Samba pra sempre”. Queremos compartir la positividad que destilan algunos nuevos trabajos discográficos que reflejan, de muy diversas maneras, la inmensa preocupación por los momentos tan oscuros que vivimos, estimulándonos a combatirlos. Es el caso de "Capacity to love", el torrencial álbum coral del inquieto trompetista franco- libanés Ibrahim Maalouf, un cóctel incendiario de jazz, hip-hop, soul, music árabe, ritmos latinos y electrónica en el que participan Gregory Porter, De La Soul, D Smoke, Sharon Stone, -M-, Cimafunk, Flavia Coelho y DJ Tony Romera. También canta sobre el amor el radiante pianista jamaicano de jazz y derivados Monty Alexander en su sorprendente primer disco como vocalista cuando está a punto de cumplir 80 años: "Love Notes". La original distopía futurista "The new faith" en clave de country, bluegrass y blues contemporáneos del músico estadounidense Jake Blount nos brinda la posibilidad de volver a creer en la fuerza común de todos nosotros. Como la que proyecta el poderoso conjunto de folk rock ucraniano DakhaBrakha y su determinación porque prevalezcan la identidad y la soberanía de su país, a la que dedican su álbum "The Road", cuyas canciones podremos escuchar en sus próximos conciertos los días 20 y 22 de enero en La Coruña y Madrid, respectivamente. Recientes reediciones nos retrotraen a finales de los años 60, a una coyuntura que si bien tenía también múltiples amenazas y conflictos políticos y sociales (Vietnam, la guerra fría, las dictaduras comunistas, las secuelas del fin del colonialismo etc.) permitía fantasear con el progreso de la humanidad. Establecemos un triángulo de conexiones musicales más allá de las fronteras políticas, raciales y religiosas con los vértices puestos en el "Swinging London"- con la publicación de un álbum "Auger incorporated" de rarezas e inéditos del fabuloso teclista Brian Auger-, Saigón -con la aparición de la compilación "Saigon Supersound Vol.3" cargada de la música fascinante con aromas orientales que flotaba en las calles de la capital en aquellos años de napalm-, y Soweto, con la edición de un álbum "The Movers Vol 1. 1970-1976" sobre ese sensacional grupo sudafricano que fusionaba el jazz, el soul y el funk con los géneros tradicionales de las etnias locales en el punto álgido del "apartheid". Y completamos nuestra órbita espacial con un formidable grupo brasileño de mujeres, Funmilayo Afrobeat Orquestra, cuyo nombre - que es también el de su primer disco - rinde homenaje a la madre del músico nigeriano Fela Kuti, una maestra, activista, política e intelectual que fue una de las primeras figuras feministas del continente negro. El futuro, de existir, tiene nombre de mujer.

LISTA DE CANCIONES

1-Nate Najar - "Samba dees days"(3'45")

2-Joâo Selva- "Se acabou" (2'37")

3-DakhaBrakha –“Monakh” (5'29")

4-Jake Blount –“Once there was no sun” (4'20")

5-Benjamin Clementine -“Genesis” (2'29")

6-Monty Alexander – “As time goes by” (6’42”)

7-Julie Driscoll, Brian Auger, & The Trinity – “Jeannine” (2’08”)

8-Carol Kim – “Diêu Ru Nuoc Mat” (4’27”)

9-The Movers – “Soweto Inn” (3’13”)

10-Ibrahim Maalouf & M- Shélea – “Tout s’illumine” (3’34”)

11-Christophe Maé & Ceuzany – “Pays des merveilles” (3’29”)

12-Funmilayo Afrobeat Orquestra – “Foz” (5’56”)