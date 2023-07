Los Ultrasónicos

59:40

Esta noche, como tantas otras, estaremos “Trazando signos en la arena”, título del nuevo álbum del deslumbrante grupo de Zimbawue Mokoomba, aunque también podríamos haber titulado nuestro espacio como “La fiesta de la insignificancia”, la última novela del inmenso escritor Milan Kundera quien ha pasado a la cuarta dimensión días atrás, a sus 94 años. Hijo de un prestigioso pianista y musicólogo, Ludvik Kundera, fue también alumno del gran pianista y compositor Pavel Haas que murió en Auschwitz e incluso se ganó la vida durante algún tiempo como pianista de jazz antes de decantarse por la literatura, aunque siempre concibió sus obras literarias como composiciones musicales. Deja una obra imborrable, rompedora, imaginativa, variada, llena de lucidez, misterio, ternura, calidez, desesperanza y un sentido del humor que nos ayuda a soportar precisamente la levedad del ser. En ese libro dice refiriéndose a Franz, uno de los personajes: “Para él la música es una liberación: lo libera de la soledad, del encierro, del polvo de las bibliotecas, abre en su cuerpo una puerta por la que su alma entre al mundo para hermanarse”. Mokoomba provienen de una población cercana a las cataratas Victoria y junto a su música seleccionaremos una cascada de canciones líquidas, novedades de todos las geografías estilísticas y temperaturas sonoras. Además conectaremos en directo al calor de la noche con el Festival Las Noches del Jardín Botánico para hablar con su Director Julio Martí y conocer el efecto de las radiaciones sonoras en la salud pública y conocer las nuevas sesiones de ultrasonidos que nos aguardan en las dos próximas semanas, una terapia presencial que recomendamos vivamente desde nuestro programa. Proponemos versiones impasibles como las del mágico dúo del pianista cubano César Orozco y el virtuoso venezolano del cuatro Jorge Glem que encontramos en su álbum "Stringwise" o la perversión sonora de Easy Stars All-Stars que tienen la audacia de teletransportar al reggae en "Ziggy Stardub", el disco marciano de David Bowie. El octogenario Taj Mahal, leyenda viviente del blues y mucho más allá, estrena "Savoy, the finest world ballroom", un soberbio homenaje al mítico salón de baile de Harlem en el que se conocieron sus padres allá por 1938 mientras actuaba la Orquesta de Chick Webb con Ella Fitzgerald. Y también sonarán, entre otros, el nuevo fenómeno cubano Cimafunk, o la revolución de las músicas negras con acentos latinos, así como el lirismo intenso y aterciopelado del cantante puertorriqueño Tito Nieves y el irresistible flujo de jazz, afrobeat, highlife, soul, funk y acentos caribeños que destila el álbum “Could we be more” (¿Podemos ser más de lo que somos?) del combo multicultural londinense Kokoroko. Ojalá podamos ser más o, a lo peor terminemos siendo menos, lo esencial es, como diría Milan Kundera que sepamos que la vida es siempre una melodía incompleta, una playa que borra todos los trazos que dibujamos en la arena y que la afinación absoluta del alma, su liviandad, sólo se alcanza cuando te inunda el humor “el rayo divino que descubre al mundo en su ambigüedad y al hombre en su profunda incompetencia para juzgar a los demás; la embriaguez de la relatividad de las cosas humanas; el extraño placer que proviene de la certeza de que no hay certeza.”

1- César Orozco & Jorge Glem – “Englishman in New York” (5’25”)

2-Easy Star All-Stars c/ Mortimer – “Soul Love” (3’55”)

3-Taj Mahal – “Sweet Georgia Brown” (3'18")

4-Cimafunk –“Caramelo”(4’01”)

5-Tito Nieves – “De mí enamórate” (5’12”)

6-Entoto Band - "Shey Habuni" (3’44”)

7-Raf Vilar –“Sou tropical” (4’15”)

8-Mokoomba – “Nyansola” (4’46”)

9-Bokanté –“History” (4’50”)

10-Bantu c/Akua Naru- “Na me own my body” (5’12”)

11-Kokoroko – “Abusey Junction” (7’10”)