59:59

Nuestro espacio propone algunas señales acústicas que ayuden a identificar, en la incesante marea de melodías que circulan por las saturadas autopistas comerciales del sonido, aquéllas que aportan poesía, frescura, ritmo, sensualidad, dramatismo, en definitiva, intención, personalidad y calidad. Una selección de novedades discográficas de todas las latitudes y lentitudes, a tiempo y a contratiempo, de compases variados, géneros diversos y armonías dispares o disparadas. Comenzamos en Colonia con el álbum “Center Stage”, un proteico homenaje al mundo del rock de la mano de legendarios músicos de jazz norteamericanos capitaneados por el contrabajista Eddie Gómez, el saxofonista Ronnie Cuber y el baterista Steva Gadd, arropados por la todopoderosa WDR Big Band. Desde Berlín el multi instrumentista Yuriy Gruzhy publica un libro/disco fascinante titulado "Richard Wagner and the Klezmer Band" o cómo es ser judío y músico en la Alemania del siglo XXI con multitud de artistas y una miriada de estilos. Y sin salir del país celebramos el 21 aniversario de la fundación del colectivo de nu jazz Club des Belugas con la rutilante y aterciopelada voz del talentosísimo "crooner" británico Iain MacKenzie en el reciente sencillo "Vive la vida ( Big Band Remix)". Volamos hasta Brasil para escuchar "Octet and originals", el nuevo y sugerente trabajo de Antonio Adolfo, un gigante del jazz no muy conocido fuera de sus fronteras, con una docena de discos en su haber y una larga labor de acompañamiento de grandes voces brasileñas como Elis Regina, Carlos Lyra y Flora Purim. Otro carioca mucho más joven e igualmente talentoso es Joâo Selva, quien estrena "Passarinho" en el que su voz suave y vibrante nos alerta sobre la fragilidad ecológica del planeta, la destrucción del Amazonas y el desastre medioambiental con canciones energéticas y luminosas, que combinan la música popular brasileña, el soulfunk y el pop. Seguimos explorando la desbordante energía e inagotable música de ese país tropical bendecido por Dios y bonito por naturaleza como lo definió con exactitud poética Jorge Ben Jor, con el primer álbum "Percorrer em nós" del dúo de Sao Paulo Àvuà formado por Bruna Black y Jota.Pê, un recorrido por las diversas formas actuales del afecto y el amor como herramientas revolucionarias y un concepto musical que une tradición y vanguardia, de Djavan a Lineker, con melodías envueltas en sonidos orgánicos, ritmos afrobrasileños y atmósferas electrónicas minimalistas. Subimos hasta Salvador de Bahía para celebrar el encuentro entre tres músicos locales de distintas generaciones, el joven e inquieto Russo Passapusso (vocalista de la espléndida Baiana System) y el dúo de cantautores Antonio Carlos & Jocafi que tuvieron su época de esplendor en los pasados años 70, reunión que ha generado una electricidad estilística en ambas direcciones y un fantástico álbum titulado “Alto da Maravilha”, nombre de uno de los quilombos más famosos de la región, símbolo de la resistencia de los esclavos cimarrones contra las autoridades coloniales y de la defensa de su cultura ancestral. Precisamente nos trasladamos al territorio original de esas tradiciones, concretamente a Guinea-Bissau para escuchar al griot, cantante y magnético multi instrumentista Kimi Djabaté y su nuevo álbum "Dindin", niños en mandinga, en el que habla precisamente del desastroso presente y de lo que les espera a las nuevas generaciones, pero con tanta alegría, calidez y color musical que dejan en tu espíritu un poso de esperanza. Desde Ghana el cantante y mago de la guitarra Kyekeyku y los Super Opong Stars, estrenan "Funky Pangolin”, un potente desagravio de este animal representativo del país -injustamente acusado de transmitir el Covid 19, al ritmo irresistible del high life, palm wine y destellos de afrobeat entreverados de soul y funk. Y giramos las pantallas acústicas hacia Londres para terminar nuestra travesía por la galaxia musical con Str4ta, el dúo británico del productor y DJ Gilles Peterson y el guitarrista Jean-Paul “Bluey” Muanick, pionero del Brit funk, y su álbum "Str4tasfear", un viaje hacia el pasado de ese género que brilló en los años 80 con sonidos electrónicos, música disco y poderoso acid jazz, y que desapareció casi sin dejar rastro.

LISTA DE CANCIONES



1-Steve Gadd, Eddie Gómez, Ronnie Cuber & The WDR Orchestra - "Them changes" (5'41")

2-Yuriy Gurzhy – “An allem sind (immer noch) die Juden Schuld” (3’26”)

3-Club des Belugas & Iain Mackenzie – “Vive la vida (Big Band Mix)” (4’16”)

4-Antonio Adolfo – “Boogie baiao” (4’56”)

5-Joâo Selva – “Passarinho” (3’09”)

6-Àvuà – “Te encontrar” (2’47”)

7-Russo Passapusso & Antonio Carlos & Jocafi – “Pitanga” (3’45”)

8-Kimi Djabaté – “Dindin” (4’20”)

9-Kyekyeku & Super Opong Stars – “Nakupenda” (4’53”)

10-Str4ta c/ Theo Croker – “To be as one” (6’25”)