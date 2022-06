59:58

Nos inspiramos en el título del reciente y subyugante disco de la cantante y violonchelista norteamericana de origen haitiano Leyla McCalla "Breaking the Themometer", para presentar una selección que se irá acelerando en oleadas de calor hipersónico para llegar al éxtasis tropical de la mano de exuberantes novedades, aunque comenzamos lentamente con la polifonía vocal de la sugerente y polifacética cantante portuguesa nacida en Mozambique Amélia Muge y su último trabajo “Amélies” y la vuelta a los estudios de grabación de la cantante de 74 años Jean Carne -de voz inconfundible y una trayectoria que atraviesa el jazz, el r&b, el soul y el pop - en el prestigoso proyecto de Adrian Younge y Ali Shaheed Muhammad con el título "Jazz is dead 12". The Bongo Hpo, el combo franco-caribeño capitaneado por el trompetista francés Etienne Sevet junto a la vocalista Nidia Góngora, edita un nuevo, novedoso e irresistible álbum, "La Ñapa", que combina con mucha magia los géneros afrolatinos -e incluso orientales- con la electrónica. Vuelve la dama del calipso de Trinidad y Tobago, a poco de cumplir 82 años anunciando su nuevo disco "Forever" con el torrencial sencillo "Watina" en el que participan Garifuna Collective y Carlos Santana. El productor y Dj Maga Bo desde Rio de Janeiro publica un álbum esperanzador, “Amor (é revoluçao)”, en el que ha llamado a participar a lo más granado de la escena musical en una combinación de música popular brasileña, sonidos urbanos, hip hop y electrónica. Luke Una, conductor de radio en Worldwide FM y Dj de Manchester, a publica una asombrosa compilación bajo el nombre de “E-Soul Cultura” en la que mezcla canciones de Yusef Lateef, The Brand New Heavies, Airto Moreira, Robson Jorge y Lincoln Olivetti, rarezas y descubrimientos de ahora o de siempre, de géneros muy diversos en un escenario que describe así: “Son las 5 de la mañana mientras la ciudad duerme y se apagan lentamente las luces, nos reunimos en la parte equivocada de la ciudad para hacer un viaje trascendental juntos”. El cantante portugués de ascendencia caboverdiana Dino d’Santiago, gran renovador de los géneros atlánticos del archipiélago estrena “Badiu”, un homenaje a los individuos que mantuvieron la tradición del funaná y batuku, durante la época colonial cuando estaban prohibidos al ser considerados música del diablo, con una utilización exacta de la electrónica y el autotune que crean un sonido vanguardista sobre el que flota la intensa y magnética voz del cantante. El prodigioso músico de Sudán del Sur y residente en Toronto, Emmanuel Jal, antiguo niño de la guerra en los 80, atraviesa su brillante propuesta artística con el activismo político y social y la búsqueda de la paz en el continente africano; ha grabado siete discos hasta la fecha y prepara otro del que nos adelanta el rutilante sencillo “Rakaboom”. El senegalés Cheik Ibra Fam, cantante de la Orchestra Baobab publica ahora con su nombre real su primer y cautivador sencillo, "Yolele", que anticipa su primer disco de larga duración, “Peace in Africa”, la mayor preocupación de todos los africanos que contemplan el paisaje desolador de la guerra y la progresiva conversión del continente en una cascada de estados fallidos por el trinomio perverso de los intereses estratégicos de materias primas de las multinacionales, las luchas de poder entre las distintas potencias (Rusia, China y Occidente) y la infinita codicia y corrupción de los líderes políticos y los funcionarios locales. Un continente dividido artificialmente que deja naciones y etnias como los Beja, más de un millón de personas repartidos entre Sudán, Egipto y Eritera. De ahí son nuestros últimos invitados, Noori & his Dorpa Band con un álbum prodigioso, "Beja Power!: electric soul & brass from Sudan’s Red Sea Coast”: ethiojazz, soul eléctrico y poderosos vientos que nos llegan desde las Costa del Mar Rojo.

LISTA DE CANCIONES

1-Amélia Muge – “Se a vida é pintura” (2’15”)

2-Jean Carne (with Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad) – “The summertime” (2’55”)

3-Leyla McCalla – “Dodinin” (3’29”)

4-The Bongo Hop c/ Lidia Góngora – “La Ñapa” (4’45”)

5-Calypso Rose c/ Santana & The Garifuna Collective- “Watina” (3’08”)

6-Maga Bo c/Dandara Manoela & BNegâo – “Amor (é revoluçao)” (4’38”)

7-Robson Jorge & Lincoln Olivetti – “Eva” (5’45”)

8-Dino d’Santiago c/ Branko – “Lokura” (3’49”)

9-Emmanuel Jal – “Rakaboom” (4’19”)

10- Cheikh Ibra Fam – “Yolele” (3’33”)

11-Noori & his Dorpa Band – “Al Amal” (6’43”)