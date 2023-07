Kiko Helguera: Quien por fuera no es noche...

El título del espacio de hoy toma prestados unos versos de “La Canción del bongó”, del inmenso poeta cubano Nicolás Guillén que traduce en palabras la magia y la energía de la música y las virtudes del mestizaje, poema que tuve el placer de escucharle recitar en Madrid a finales de los años 80, poco antes de que pasara a la cuarta dimensión. Somos música porque como él dice en otro poema: "Tengo el alma hecha ritmo/y armonía, todo en mi ser es música/y es canto, desde el réquiem tristísimo del llanto, hasta el trino triunfal/de la alegría". Esta noche y bajo el manto protector de sus palabras exploramos algunas de las innumerables oportunidades que nos brindan los Festivales de Verano en España para salir al anochecer en busca de refrescantes radiaciones sonoras en directo, como las de la cantante cubana Omara Portuondo, gran amiga del poeta, que inicia con 92 años su gira de despedida; las del indestructible maestro de la salsa panameño Rubén Blades; las del gigante albino de voz aguda, áspera e hiriente, Salif Keita, emperador de Mali; y las de otros artistas que apenan alzan el vuelo como el dúo granadino de flamenco y funkroneo La Plazuela; la inefable orquesta japonesa de salsa exótica Minyo Crusaders; la asombrosa cantante norteamericana de jazz Jazzmeia Horn; la soberbia vocalista caboverdiana de jazz tropical Carmen Souza, la fascinante propuesta de folk pop y electrónica de la egipcia Maryam Saleh; los vasos sonoros comunicantes entre Dakar y La Habana que encuentran el contrabajista senegalés Alune Wade y el pianista cubano Harold López-Nussa o el baile desenfrenado que, desde los años 70, irradia el compositor y guitarrista norteamericano Nile Rodgers, artífice del sublime grupo de disco-funk Chic y productor de álbumes eternos como "Let's dance" de David Bowie. Todo lo anterior con el arranque irresistible del colectivo Bahama Soul Club, liderado por el músico y Dj alemán Oliver Belz que nos enseña cómo soportar mejor la infernal canícula solar hasta que llega el atardecer y las luces comienzan a enredarse con sus sombras.



LISTA DE CANCIONES



1-Bahama Soul Club c/ Josephine Nightingale – “The Rooster” (3’43”)

2-Omara Portuondo & Gaby Moreno - “Bolero a la vida” (4’26”)

3-Jazzmeia Horn & Her Noble Force – “Lover come back to me” (3’19”)

4-Carmen Souza – “Sous le ciel de Paris” (3’07”)

5-Salif Keita – “Madan” (6’00”)

6-Maryam Saleh & Hello Psychaleppo – “Baghanny” (4’17”)

7-Alune Wade & Harold López-Nussa - "Yarahya” (3'16")

8-Rubén Blades, Lincoln Center Orchestra & Winton Marsalis – “Ban ban quere” (6’31”)

9-Minyo Crusaders – “Mamurogawa ondo” (5’10”)

10-La Plazuela – “La primerica Helá” (3’42”)

11-Chic – “Everybody dance” (3’33”)