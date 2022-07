01:00:02

Esta noche perseguiremos "El pájaro bajo el agua", inspirándonos en el primer disco de Arooj Aftab, fascinante vocalista pakistaní instalada en Brooklyn que reorienta los estilos musicales de su país y de la India, como el qawwali, ghazal y thumri combinándolos con sonoridades contemporáneas y que ha obtenido el premio Grammy a la mejor interpretación en directo con un tema de su última producción, "Prince Vulture". Una selección de músicas anfibias que transgreden los límites de sus elementos originarios para respirar con mayor libertad y transformarse en nuevas especies sonoras, como hace la siria Maya Youssef, gran maestra del qanun, exiliada y asilada en Londres con su reciente, “Finding home” un exótico viaje a las raíces de la tradición musical árabe pero con derivaciones hacia el jazz, la música clásica y con aromas afrolatinos. La joven cantante, arquitecta y activista palestina Haya Zaatry en su disco de debut "Rahawan" aboga por la libertad y la abolición de fronteras físicas y mentales, consiguiendo la alquimia perfecta entre tradición árabe y lenguajes contemporáneos. La vocalista caboverdiana Lucibela (destinada a recoger el testigo de Cesaria Evora) en su disco de debut, “Ti jon poca”, mezcla por primera vez, con asombroso resultado, la brisa atlántica y la frescura de la coladera con la arenosa voz del desierto argelino de Sofiane Saidi. Desde Guinea Bissau nos soprende Ras Junior con su primer disco de larga duración como solista titulado “Life”, infectado del mejor reggas, con una voz hiriente, aguda, magnética y melodías irresistibles. El icónico maestro Youssou N’Dour visita este verano España para presentar su más reciente trabajo,“Mbalax”, el género de ritmo vigoroso y acelerado y vigoroso que es seña de identidad cultural de Senegal, un disco que reivindica la tradición como sistema de valores para hacer frente a los desafíos contemporáneos y la peligrosa deriva apocalíptica del planeta. La joven y talentosa violonchelista cubana Ana Carla Maza confirma con su segundo álbum "Bahía" la originalidad de su propuesta, un viaje por el imaginario musical latino desde Argentina a Cuba pasando por Perú, en el que muestra los desconocidos recursos expresivos del violonchelo para introducirlo brillantemente en los lenguajes de la música popular, rasgueándolo como una guitarra o una jarana para acompañar su canto potente y redondo, punteándolo como si fuera un banjo, percutiendo el arco sobre su cuerdas o haciendo las filigranas de un contrabajo. La discográfica Putumayo continúa haciendo una labor encomiable en el campo de las músicas del mundo con la publicación de espléndidas compilaciones de música global que son plataformas magníficas para dar visibilidad y reconocimiento a muchos valiosos artistas que permanecen en los suburbios del circuito profesional, olvidados por las radios y los medios de comunicación, concentrados en la banda sonora de la soporífera música comercial. De la compilación "Acoustic World" hemos elegido al talentoso cantante y multi instrumentista de Guinea Bissau Kimi Djabaté y su deliciosa melodía "Dindin", mientras que del EP "Arocubano" a la no menos interesante e intensa cantante del mismo país Eneida Marta y su irresistible "Dur Di Kutubel". Y si comenzamos el programa con la creativa y exuberante versión del "Maractú Atómico" (original del impulsor del mangue beat brasileño Chico Science) por la poderosa banda de jazz californianaThe Rock Steady 7 liderada por el saxofonista David Hillyard, lo cerramos con el colectivo multicultural alemán Al Jawala (en árabe quiere decir los viajeros) quienes celebran sus veinte años de trepidante carrera con "I way to Äl", un disco compilatorio con muchas sorpresas que refleja con mucho swing su explosiva e imaginativa mezcla de música balcánica, jazz y coloraciones árabes y orientales. En definitiva, las música anfibia nace cuando los artistas aprenden a zambullirse en el aire o a volar en el agua.

LISTA DE CANCIONES

1-David Hillyard & The Rocksteady 7 – “Maracatú Atómico” (4’57”)

2-Arooj Aftab – “Suroor” (5’12”)

3-Maya Youssef – “Jasmin Bayati: to an earth angel” (5’00”)

4-Haya Zaatry – “Alouli” (4’16”)

5-Lucibela con Sofiane Saidi – “Sai Fora” (3’32”)

6-Ras Junior – “Rastafari is the way” (3’40”)

7-Youssou N’Dour –“Gagganti Ko” (3’41”)

8-Ana Carla Maza – “A tomar café” (3’29”)

9 -Kimi Djabaté – “Dindin” (4’20”)

10- Eneida Marta – “Dur Di Kutubel” (3’53”)

11- Al Jawala c/ Rukie – “Voodoo rag” (4'29")