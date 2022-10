01:00:03

Esta noche desvelaremos los secretos de las “Ondas intercósmicas y espíritus planetarios”, inspirándonos en "Intercosmic", título del disco de debut de Slavo Rican Assembly, una aleación improbable de música balcánica y puertorriqueña impulsada desde Nueva York por el saxofonista esloveno Jan Kus. Este músico nació durante el horror de la guerra de Yugoslavia y aprendió pronto el valor de lo diferente y la realidad esencial de la igualdad y fraternidad de los seres humanos -vengan de donde vengan- y las conexiones, vínculos y posibilidades de enriquecimiento mutuo que esconden las distintas culturas y también, obviamente, sus tradiciones y géneros musicales. Poblaremos, pues, nuestro espacio de hoy con espíritus planetarios: exploradores en busca de lo diferente para compartir lo propio. Comenzamos con la vibrante alquimia de dos gigantes del jazz latino, el reencuentro del prodigioso pianista cubano Chucho Valdés con el fulgurante saxofonista, también cubano, Paquito D'Rivera en su nuevo disco "I missed you too". La jovencísima cantante estadounidense Samara Joy despunta a los 22 años en "Linger awhile" como uno de los mayores talentos vocales del jazz por la calidad, calidez, timbre y color de su voz. Larry Klein produce para Blue Note “Here it is: a tribute to Leonard Cohen” una sobresaliente selección de 12 cantantes (Gregory Porter, Norah Jones, James Taylor, Peter Gabriel e Iggy Pop entre otros) con una impresionante banda de músicos de jazz comandados por Bill Frisell a la guitarra para reimaginar el repertorio del poeta canadiense desde múltiples ángulos sonoros. El grupo Stellos Petrakis Quartet ofrece en su nueva producción "Spondi" una explosión de música tradicional griega y mediterráneo con pulsión y lenguaje plenamente contemporáneos. Fanfara Station, un trío de fanfarria electrónica napolitana formado por el multiinstrumentista tunecino Marzouk Mejri, el norteamericano Charles Ferris, rey de los vientos, y el DJ italiano Marci Dalmasso nos sorprende con "Boussadia", una inmersión en la música de trance del norte de áfrica con acentos de blues, polirritmia y ritmos de pasacalles. Mynieshu es una cantante etiope de voz magnética que en su primer disco en solitario, "Netsa, nos ofrece un rosario de canciones plurales que - sobre una elástica estructura jazzística - entrelazan ritmos propios de su tradición y cadencias ajenas de blues y reggae. "Could we be more", el esperado álbum de debut del combo multicultural londinense Kokoroko, fusiona jazz, afrobeat, highlife, soul, funk, y ritmos caribeños logrando un original equilibrio entre el sonido elegante y sofisticado de la metrópoli y la fuerza y la vitalidad de la periferia. Los destellos líquidos y plateados de los tambores metálicos o “steel pans”, instrumento originario de Trinidad y Tobago, inundan el deslumbrante trabajo de jazz afrocaribeño de Joy Lapps, titulado "Girl in the yard". Y finalmente el músico francés Martin Mussard más conocido por su nombre bíblico Naâman, amplia con imaginación y atrevimiento sus horizontes musicales más allá del reggae de sus orígenes hacia otras tradiciones y ritmos folclóricos que combina sabiamente con sonidos urbanos en su nuevo álbum "Temple road", tras siete años de residencia en las selvas del estado de Goa en la India viviendo entre dos templos hinduistas, donde finalmente interiorizó que era un espíritu planetario. LISTA DE CANCIONES 1-Chucho Valdés & Paquito D’Rivera Sextet – “Mambo influenciado” (4'10") 2-Samara Joy c/ Pasquale Grasso “Guess who I saw today” (3’58”) 3-Iggy Pop – “You want it darker” (5’05”) 4-Stellos Petrakis Quartet - “Rodo Ts’ Avgis” (4’20”) 5-Fanfara Station – “Nagran” (3’24”) 6-Minyeshu c/ Afrika Mamas – “Qhakaza Thando” (4’28”) 7-Kokoroko – “We give thanks” (3’41”) 8-Joy Lapps – “Juliet Blooms” (5’31”) 9-Naâman ft. Losso Keita – “Maputo” (3’35”) 10-Slavo Rican Assembly – “Vo Nase Selo” (7’30”)