Nos inspiramos para titular este espacio en el soberbio disco que Creed Taylor produjera para Cal Tjader y Eddie Palmieri en 1966, una de las 300 referencias que llevan su impronta. Iluminamos las zonas que hay más allá del escenario homenajeando al gran productor estadounidense fallecido a los 95 años, un visionario musical, innovador y controvertido, que durante siete décadas impulsó a través de Impulse! (el sello que fundó), Verve Records y finalmente CTI - ese artefacto personal e intransferible - una de las revoluciones sónicas del siglo XX. A principios de los 50 "Lullabys of Birdland" (su primer disco para Bethlehem Records) de la prometedora cantante Chris Connor llegó al número 1 de la lista de éxitos de jazz. Fue protagonista del despegue de las carreras de, entre otros, John Coltrane, Charlie Mingus, Sonny Rollins y Oliver Nelson, de quien escucharemos el icónico "The blues and the abstract truth"(1961) así como del fecundo encuentro del jazz con la bossa nova brasileña de Joâo Gilberto y Antonio Carlos Jobim que resultaron en el multipremiado "Getz/Gilberto" (1964) y "Wave" el desembarco de Jobim en Norteamérica. Propició, con diversa fortuna pero con entusiasmo y determinación, la apertura y contaminación del jazz con otros géneros para aumentar sus audiencias en un momento en el que el r&b, el soul, el funk, los ritmos africanos y latinos, el rock y el pop tomaban el protagonismo de la música popular. Desde "Soul + Genius-Jazz" (1961), con un inspiradísimo y vertiginoso Ray Charles al órgano hasta el poderoso e imaginativo funk psicodélico de Prelude"(1973) del brasileño Eumir Deodato, pasando por el milagroso rescate de carreras tambaleantes por la adicción a la heroína como la de Esther Phillips, “From a whisper to a scream” (1972), y la de Chet Baker, "She was too good to me” (1974), la explosiva intersección de Wes Montgomery y Jimmy Smith en "Further adventures of Jimmy and Wes" (1968) y la incalificable rareza de "Baltimore" (1978) de Nina Simone. CTI (Creed Taylor Inc.) se convirtió finalmente en una comunidad eléctrica de artistas, un laboratorio musical en continua ebullición que también se materializó en la incandescente CTI All Stars Orchestra, cuyos destellos refleja el documental y disco “Rhythmstick” (1989) que dirigiera Creed Taylor, grabado en los legendarios estudios Rudy Van Gelder, con la presencia de Dizzy Gillespie, Airto Moreira, Tito Puente, Flora Purim, Art Farmer, Charlie Haden, Phil Woods y un innumerable etcétera de músicos siempre a la caza de un nuevo sonido.





LISTA DE CANCIONES

1-Eumir Deodato – “September 13" (5'24")

2-Chris Connor – “Lullabys of Birdland" (2'24")

3-Ray Charles – “One Mint Julep” (3'04")

4-Stan Getz & Joao Gilberto – "Corcovado" (4'15")

5-Antonio Carlos Jobim – “Wave” (2’57”)

6-Wes Montgomery & Jimmy Smith – “Milestones” (4’12”)

7-Esther Phillips – “Home is where the hatred is” (3’25”)

8-Chet Baker – “She was too good to me” (4'40")

9-Nina Simone – “Baltimore” (4'40")

10-Dizzy Gillespie & The CTI Records All-Stars – “Softly as in the morning sunrise” (3'38")

11-Oliver Nelson – “Stolen moments” (8'47")