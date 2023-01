Los Ultrasónicos

01:00:01

Con entusiasmo y la mejor de las voluntades abordó el Trío Dinámico la tercera dimensión del primer programa del año presentando, aleatoriamente, canciones galácticas mezcladas en directo siguiendo las fuerzas telúricas del universo sensorial de cada uno y el patente deterioro mental derivado del abuso de las sustancias sólidas,

líquidas y gaseosas propias de la Nochevieja. Salieron despedidas de nuestra maleta sónica canciones lentas y aterciopeladas como la de Art Garfunkel y otras electrizantes y uniformemente aceleradas como la del incombustible baterista norteamericanos Buddy Miles. También disfrutamos de magnéticos artistas de lugares exóticos como la albanesa Dhurata Dora, la palestina Haya Zaatry, el senegalés Meïssa y un cantante originario de las recónditas Islas de Santo Tomé y Príncipe, llamado Amado Neto. La amalgama de estilos, el contraste de tempos, las ondulantes texturas y las delirantes ocurrencias de los locutores se engastaron a la perfección en una rueda de canciones que nos transportó también en el tiempo, desde la más palpitante actualidad, con el soberbio álbum “This is me” de la veterana cantante carioca Flora Purim y “Holding space", disco espléndido grabado en vivo en Berlín por la joven vocalista estadounidense Lizz Wright, hasta el pasado pluscuamperfecto de donde rescatamos a los Ohio Players, grupo atómico estadounidense de funkardiente de los 70, y a uno de sus contemporáneos africanos, la banda del guitarrista de Costa de Marfil Ernesto Djéjé, “el rey del ziglibithy”, una invención estilística que fusionaba los ritmos tradicionales del país con el soul, el funk y la música disco, ambos ingredientes musicales imprescindibles para mantener alta la temperatura ambiente y salir disparados como un cohete hacia 2023.

LISTA DE CANCIONES



1- Lizz Wright - "Old man" (6'37")

2- Neto Amado - "Santomense" (3'05")

3- Meïssa - "Femme noire" (3'51")

4- Art Garfunkel - "I shall sing" (3'38")

5- Ohio Players - "Pride and vanity" (4'26")

6- Haya Zaatry - "Winds of Jawian" (4'49")

7- Dhurata Dora c/Soolking - "Zëmer" (3'49")

8- Flora Purim - "This is me" (5'28")

9- Buddy Miles (3'20")

10-Ernesto Djédjé - "Ziglibithiens" (8'49")