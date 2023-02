01:00:01

Dedicamos nuestro espacio de esta noche al escritor y activista norteamericano Keith LaMar, preso en el corredor de la muerte, al pianista de jazz catalán Albert Marquès y al intenso disco de ambos, “Freedom first”, en el que participan figuras de la talla del saxofonista Roy Nathanson, el trompetista Adam O’Farrill y el pianista Brian Jackson, en demanda de la revisión de su juicio y la abolición de la pena de muerte. Hemos seleccionado otras melodías audaces extraídas de discos recientes de artistas nacionales, que siempre buscan canales de retorno a sus exploraciones por nuevos territorios sonoros y expresivos.



Y arrancamos con el espléndido EP instrumental "Spiaggia San Remo" de Pasapogas Hammond Quartet, una historia que nos sumerge en el lado oscuro de la vida nocturna, de la transgresión de la ley, de a vida en los márgenes, de crimen y castigo y de la posibilidad de redención. Lugares que frecuentó la inigualable Billie Holiday, a quien dedica su nuevo álbum la cantante madrileña Susana Ruíz, bajo el título “Billie sings soul”, que ya anticipa la sorprendente y magnética reinvención de su repertorio llevándolo hacia el soul, del funk, con destellos de reggae, "samplers" y arreglos sobresalientes. En el espacio de vida y de muerte de ester noche, resuena poderoso y elegante el sentido recuerdo “Morente on my mind” que le dedica el saxofonista y armonicista sanluqueño Diego Villegas con su banda electro-acústica, tema incluído en su último álbum, “Cinco”. En el último disco del Niño de Elche, titulado apoteósicamente "Flamenco: mausoleo de amor, celebración y muerte" colabora otra figura que no necesita presentación: Rosalía. Ambos revolucionan el universo del flamenco atravesándolo con las corrientes actuales y las vanguardias sónicas, pero sin olvidar la tradición, como la sobrecogedora "Seguiriya Madre" que comienza con la frase "Cuando doblaron las campanas". Y también hay luminosas canciones que navegan entre el jazz, el blues y aledaños como las que contiene el álbum “Girl like me”, de la cautivadora cantante vasca de voz líquida Itziar Yagüe. La prodigiosa vocalista y trompetista barcelonesa Andrea Motis sigue creciendo en intensidad y versatilidad estilística con su álbum “Loopholes” (Agujeros, vías de escape) en el que encontramos excentricidades perfectas como una versión vanguardista, eléctrica, ambiental, de la cumbia “El pescador”, muy distinta que inmortalizara hace décadas Totó la Momposina. Otra sonora sorpresa nos la proporciona El Alquimista Loco, proyecto instrumental de dos miembros del grupo de folk rock vallisoletano Celtas Cortos junto a otros excelentes músicos, con su nueva entrega, “El aire del globo”, que sobrevuela con imaginación y virtuosismo parajes que van de la música tradicional a la electrónica pasando por el ska, el funk y el latin jazz. Y para melodías audaces, las de un corredor sin retorno que nunca vuelve la vista atrás, el fulgurante y enigmático Tito Ramírez que anuncia un inminente LP titulado “El Prince” en el que vuelca todas sus influencias desde el boogaloo y el r&b hasta la psicodelia, el mambo, el garage y el latín soul. Y la última etapa de nuestro viaje sin retorno hacia el final de la noche, nos lleva hasta un grupo multicultural de Madrid “Wuzunga” (hombre blanco en bantú) y un concepto musical en el que el jazz, el funk y el rock envuelven géneros afrolatinos y otras influencias. Su álbum se titula “Ekundayo” que en yoruba significa “La tristeza que se convierte en alegría”, una frase destinada a reforzar la determinación y el optimismo ante situaciones adversas, como los que mueven a Keith LaMar- envuelto en la música de "A love supreme" de John Coltrane - a desear, por encima todo, ser un corredor que retorna a la vida.

LISTA DE CANCIONES



1-Pasapogas Hammond Quartet – “Racing Stelvio” (3’19”)

2-Niño de Elche & Rosalía – “Seguiriya Madre” (4’12”)

3-Diego Villegas & Electro-Acoustic Band - “Morente on my mind” (6’16”)

4-Susana Ruiz – “Strange fruit” (5’43”)

5-Keith Lamar & Albert Marques – “No man’s land” (4'55")

6-Itziar Yagüe – “How to let you know” (3’20”)

7-Andrea Motis – “El pescador” (2’52”)

8-El alquimista loco – “Cumbia 67” (4’28")

9-Tito Ramírez – “Alma sicodélica” (4’20”)

10-Wazungu – “Mallorca” (5’49”)