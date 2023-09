01:00:13

Esta noche contamos con la presencia en la estación espacial de Roberto Rey, uno de los responsables del “Festival Villanos del Jazz” y de la Sala Villanos, que abrirá sus puertas próximamente en el mismo espacio que albergó en su día la legendaria Sala Caracol. Será una de las sedes, junto al Teatro Pavón y los Teatros del Canal de Madrid, de la tercera edición de este Festival en expansión cuantitativa y cualitativa que comienza el 6 de octubre y se extiende hasta 2 de diciembre, con una programación espectacular que arropa a artistas de las más diversas longitudes de onda y latitudes geográficas. Comentaremos en vivo y en directo la elástica y flexible nómins de artistas que pervierten, trastocan, trascienden las reglas de la música y sus compartimentos y géneros estancos para romper los diques y hacerla fluir en nuevas e imprevisibles direcciones. La banda sonora incluirá tan sólo unos pocos de entre ellos, como al talentoso y no muy conocido cantaor flamenco Antonio Reyes acompañado del soberbio guitarrista Diego del Morao en su última producción "Que suene el cante" y, en la otra punta del diapasón sonoro, al potente grupo holandés de soul funk Jungle by Night y su memorable disco "The hunt". La mítica banda brasileña de funk psicodélico Azymuth nos visita para celebrar el medio siglo de electrizante carrera en la que destacamos su ingrávido álbum "Light as a feather". El visionario cantante y trompetista estadounidense transgénero (musical, se entiende: del soul al jazz, el hip hop, el r&b y la electrónica) Theo Croker, nos atrapa en esa fértil red de vasos comunicantes que irriga "Love Quantum". Otro protagonista de la candente escena norteamericana es el percusionista y rapero de Seattle Kassa Overall y su nuevo y rompedor (desde su inquietante portada) disco: "Animals". La nueva figura del soul francés (con ancestros antillanos) Ben L’Oncle Soul, continúa su magnética trayectoria helicoidal con su reciente disco "Is it you". Desde la antípodas vuelve la irresistible banda australiana de soul funk The Bamboos para presentar en toda Europa su nueva producción "This is how you do it". El cantante y multiinstrumentista holandés Benny Sings crea un concepto musical colorista y luminoso que combina imaginativamente el rock, el soul y la bossa nova con el pop en el trabajo que estrena, "Young hearts". El dúo nigeriano The Cavemen vuelve a situar en el panorama musical el elegante y sensual género highlife, nacido en Ghana en los 60 y desvanecido tiempo atrás, conectándolo con el soul y el jazz a través de su último LP, "Highlife and love". Y completaremos nuestro muestrario parcial y necesariamente incompleto de los artistas volantes que aterrizarán este otoño en Madrid con el mágico bajista camerunés Richard Bona que si bien ha realizado múltiples colaboraciones en los últimos años, no publica ningún disco desde "Heritage", ese espléndido e imprescindible homenaje a los géneros afrocubanos.

LISTA DE CANCIONES

1-Jungle By Night– “El Miraglo” (3'48")

2-Antonio Reyes c/ Diego del Morao - "Aire de la alameda" (4'22")

3-Benny Sings C/Remi Wolf – “Pyjamas” (2'48")

4-Theo Croker c/James Tillman – ”Love thyself” (3'38")

5-Richard Bona – “Bilongo” (5'38")

6-Ben L’Oncle Soul – “A rose...” (2'18")

7-The Bamboos – “Ex-files” (3'55")

8-The Cavemen – “Selense” (3'57")

9-Kassa Overall c/ Nick Hakim & Theo Croker– “Make my way back home” (4'03")

10-Azymuth – “Jazz Carnival” (9'34")