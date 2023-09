59:59

El título y el concepto del espacio de esta noche se inspiran en la letra del tema “Soul & Science” que da nombre al muy reciente trabajo del inquieto músico norteamericano Nickodemus, cuando el rapero Malik Work canta: "La inteligencia artificial es irrelevante en la creación de mi música. Yo soy un desclasado, un verdadero extranjero, no soy una persona corriente. Lo que hago no puede introducirse en un ordenador y lanzarse para recopilar datos”. La singularidad artística y el alma humana es lo que mueven la música hacia delante y hacia arriba, no la programación codificada en base a los gustos de la masa, que la degrada y la hace retroceder hacia la repetición, la insustancialidad y el ruido. Presentaremos novedades naturales y ondulantes como “Fado jazz: sons of revolution” del pianista Júlio Resende que conecta revolucionariamente el jazz con el fado, los ritmos africanos de Angola y Mozambique y la guitarra portuguesa, un álbum dedicado a la revolución de los claveles de 1974, germen de la democracia en aquel país. “Radio Secheba”, último disco del artista surafricano Bokani Dyer, se inspira en la emisora de radio que daba voz a la ANC durante el apartheid y reinventa magistralmente las músicas negras de ambos continentes con su voz magnética. "La voz emplumada" es el rompedor encuentro de la música electrónica del norteamericano Biomigrant con el son jarocho de Veracruz del grupo El Monte Adentro: música mexicana de poética virreinal, con ritmos de raíz negra y la novedosa presencia del rap. El brillante pianista cubano Alfredo Rodríguez juega con el nombre de la calle de Miami "Coral way" para ofrecernos un álbum prodigioso con excelentes invitados y una variedad de géneros que incluyen timba, son, merengue, música clásica y pop unidos por un imaginativo y elástico lenguaje jazzístico. Un Rubén Bládes en plenitud nos obsequia con un disco memorable: la grabación en directo de "Siembra, 45 aniversario", con la imparable orquesta de Roberto Delgado y siguiendo la secuencia original del mítico álbum publicado en 1978. La discográfica independiente de Barcelona Slow Walk Music celebra su 10 aniversario y edita un álbum luminoso "Don’t worry about the life” del músico ghanés Kwame Adzraku, pionero del afrobeat en España, donde lleva veinte años desarrollando su propuesta musical y compartiendo su talento, maestría y sabiduría que envuelve y conecta múltiples géneros como el highlife, makossa, afrofunk, soukous, reggae y ritmos latinos. El sello madrileño El Volcán ficha al barcelonés Muchachito Bombo Infierno y su feroz sonido "rumbaorleans" que despliega irresistiblemente en su nuevo álbum de heterodoxia urbana consumada, "Qué puede salir mal". Y también los clubs de música en directo quieren perpetuar el sonido natural, el instante irrepetible de la música en directo, como Recoletos Jazz Madrid, que publica su primera referencia discográfica "Rodizio musical en Recoletos", disco-libro bellamente ilustrado que reúne inolvidables conciertos en directo con poderosas y sorprendentes recreaciones del repertorio brasileño a cargo del pianista Albert Sanz y el contrabajista Javier Colina y la polifónica presencia de la cantante Silvia Pérez Cruz, del armonicista Antonio Serrano y del percusionista Israel Suárez "Piraña".





LISTA DE CANCIONES



1-Júlio Resende - “Mr. Fado goes to Africa for the first time” (3’18”)

2-Alfredo Rodríguez – “Für Elise” (3’50”)

3-Biomigrant & Monte Adentro – “Zapatea” (3’53”)

4-Rubén Blades & Roberto Delgado Orquesta – “María Lionza” (5’43”)

5-Nickodemus c/Malik Work – “Soul & Science” (3’59”)

6-Bokani Dyer- “Move on” (4’22”)

7-Kwame Adzraku c/ Rah Kin – “Wontiasse” (3’18”)

8-Muchachito Bombo Infierno- “¿Qué puede salir mal?” (3’40”)

9-Duquende & Antonio Sánchez – “Lo bueno y lo malo” (6’28”)

10-Albert Sanz & Javier Colina – “Xote das meninas” (8’13”)