Nos inspiramos en el título de la obra de ciencia ficción que escribió H.G. Wells en 1933, como ya hiciera George Benson en 1968 poniendo ese nombre tan sugerente a un disco en el que participaron dos músicos que ahora cuentan más de 80 años y actúan en España este verano, de los que escucharemos sus últimas e innovadoras producciones: el contrabajista Ron Carter con "Skyline" y el pianista Herbie Hancock con "The Imagine Project". Ambos, junto a muchos otros artistas, han modelado y modulado el desarrollo de la música de jazz y sus derivaciones en la música popular desde hace más de sesenta años. Los encuentros fortuitos de músicos en festivales permiten atravesar generaciones, geografías y estilos y generar complicidades para abrir nuevas autopistas sonoras. Contamos en estos meses con la presencia de la cantante - de padre francés y madre dominicana - Cyrille Aimée, de embriagadora voz delgada y ondulante que acaba de publicar un disco muy sugerente con el sutil guitarrista francés Michaël Valeanu titulado "I'll be seeing you". También tendremos entre nosotros al grupo de highlife ghanés Santrofi, impulsado por el bajista y productor Emmanuel Ofori, cuyo álbum de debut, “Alewa”, contiene un cóctel explosivo de highlife, afrobeat, juju, texturas afrocubanas, calipso, soul, funk y rock, así como a la imparable London Afrobeat Collective: afrobeat, jazz, funk, dub propulsados por la voz de la congoleña de nacimiento y argentina de crianza Juanita Euka, una sección rítmica inagotable, el nervio eléctrico de la guitarra y una formidable sección de vientos, como refleja su último trabajo,"Humans". Podremos también atrapar en directo al casi inalcanzable bajista estadounidense Marcus Miller, quien presentará su espléndido álbum "Laid black" que incorpora a su materia prima, jazz soul funk, nuevas tendencias urbanas como el trap y el hip hop y en el que participó el fenómeno de Nueva Orleans Trombone Shorty, quien también anduvo recientemente por nuestro país sorprendiéndonos con su rompedor álbum “Lifted”, que se abre desde el jazz funk empapado de Nueva Orleans al r&b, soul, góspel, hip hop, rock e incluso pop. Otras novedades discográficas nos hablan también de los puentes colgantes y los vasos comunicantes en el tiempo y en el espacio por los que discurre el inmenso caudal de la música, como la espléndida versión que el baterista Tim Carman y su Trío hacen en su disco de debut, “Key Lime”, de "Not a tear", rescatando una olvidada e inolvidable melodía de 1964 del legendario pianista Winton Kelly, con el que Ron Carter grabó a menudo, siendo los dos miembros en distintas épocas de la banda de Miles Davis, como también lo fue Herbie Hancock. Precisamente en "The Imagine project" la alquimia de este último con Tinariwen, Knaan y Los Lobos en “Tamatant Tilay/Exodus” nos lleva hacía los orígenes o mejor dicho las raíces de la música negra americana. "Les racines", es el título del reciente y magnético álbum del consumado guitarrista de Mali Vieux Farka Touré, hijo del añorado Ali Farka Touré y al que él rinde especial homenaje con este disco, dedicado a buscar las raíces, la tradición, no sólo musical sino también de los valores que transmite una cultura y que son necesarios para darle la vuelta al fatídico destino que se cierne sobre África y, en general, sobre nuestro fatigado planeta. El multi instrumentista Julian Belbachir, nacido en Sydney de padre marroquí y madre australiana gira también la vista atrás y propone en su primer trabajo, “Babdoukkala”, un deslumbrante viaje de exploración sónica que combina géneros tradicionale, el gnawa, mandinka, wassalou, dounsou,takamba y blues del desierto con elementos de dub, reggae, funk, jazz y drum n bass, una fusión circular de tradición y vanguardia que siempre dibujará la forma de las cosas por venir, no sólo en la música, sino también en el destino de la humanidad, como preconiza H.G. Wells, cuyo libro, olímpicamente recomendable, nos invita a fabular sobre nuestro recorrido vital hasta el año 2106.

LISTA DE CANCIONES

1-Marcus Miller – “7-T’s” (5’56”)

2-Ron Carter, Jack Dejohnette, Gonzalo Rubalcaba – “Lágrimas negras” (6’51”)

3-Tim Carman Trio – “Not a tear” (4’17”)

4-Cyrille Aimée & Michaël Valeanu – “Softly, as in a morning sunrise” (4’35”)

5-Trombone Shorty - “Miss beautiful” (3’40”)

6–Herbie Hancock c/Tinariwen, K’Naan Los Lobos – “Tamatant Tilay/Exodus” (4’46”)

7-Vieux Farka Touré – “Les racines”(4’02”)

8–Julian Belbachir – “Bani” (3’42”)

9-Santrofi – “Africa” “Kwaa Kwaa” (3'34”)

10-London Afrobeat Collective – “Stop talking” (5’45”)