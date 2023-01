Los Ultrasónicos

01:00:02

Nos apropiamos del concepto inventado por el deslumbrante cuarteto de folk contemporáneo DakhaBrakha, para definir su forma de hacer música partiendo de géneros tradicionales de Europa del Este, la polifonía vocal, el canto armónico y mezclándola con otros géneros e instrumentos, africanos, árabes así como destellos de rock, pop, electrónica y rap. Un enfoque compartido por el soberbio grupo de música balcánica y derivaciones Divanhana y su nueva propuesta sonora,“Zavrzlama”. En todo caso no deja de ser una definición ampliable a todas las tendencias musicales de este mundo globalizado y en interacción continua, con dos líneas de fuerza muy diferenciadas: la que lleva a adornar con un toque exótico melodías insípidas de música comercial o "mainstream" y la que explora el encuentro y la fusión entre los géneros tradicionales y los lenguajes sonoros del siglo XXI para crear algo nuevo, significativo y diferente, ese vector que persiguen los artistas de todas las geografías que nos visitan esta noche. Arrancamos con "Women", el último y restallante álbum del legendario trombonista jamaicano Vic Gordon y su grupo Jahzz, para continuar con el hipnótico duelo de voz y piano del reciente trabajo de blues africano, "Kelena Fôly", del gran compositor y cantante maliense Cheick Tidiane Seck. La musicalidad natural, la claridad de ideas y la amplitud de influencias fluyen sin esfuerzo en "A room with a view", magnético álbum de talentosísimo guitarrista de jazz Julian Lage mientras que el irresistible electro swing del músico y productor italiano Dj Farrapo traduce al acelerado entorno del siglo XXI, el inolvidable "Lullaby of Birdland" de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Se rescata la voz aterciopelada de Maha, la cantante egipcia de la mítica Cairo Jazz Band de Salah Ragab, con la reedición de "Orkos", su único disco solista publicado en cassette en 1979, un repertorio fascinante que mezclaba el jazz con melodías orientales, elementos latinos, soul, funk y pop y que revive el ambiente cosmopolita, liberal, progresista y desprejuiciado del mundo árabe de aquella época. La talentosa vocalista de afro pop Adomaa, de origen ghanés y nigeriano narra magistralmente en "Becoming Adomaa" la superación de su doloroso viaje al tóxico centro de la industria musical y de la fama. Otra novedad irresistible es La Perla, el trío femenino vocal y percusivo colombiano que debuta con “Callejera”, álbum que combina los géneros tradicionales del gran caribe (gaita, bullerengue, chalupa, merengue) con los sonidos urbanos y el "beatbox". Volvemos de nuevo a Brasil una semana después del angustioso cortocircuito democrático con el cantante y guitarrista Rogê y su imaginativo álbum "Curyman", en el que de la mano del guitarrista estadounidense Thomas Brenneck cruza el samba y la música popular brasileña con destellos de swing, soul, funk y psicodelia. Y completamos nuestra visión de las líneas de fuerza que tensionan la galaxia musical, la de la industria y la del arte, la del dinero y la de la cultura, con la arrebatadora propuesta de Bia Ferreira, una versátil artista de Minas Gerais que combina su propuesta musical que conecta la música popular brasileña y el reggae, el hip hop y el funk con un explosivo activismo a favor de los colectivos LGTB y no sé cuántas letras y géneros más. El impagable título de su disco "Igreja Lesbiteriana, un chamado" es una provocativa e irreverente invitación para unirse a la Iglesia Lesbiteriana, prometedora institución iconoclasta de brillante porvenir que ha fundado en medio del delirante y excitante etno caos en el que flotamos.







LISTA DE CANCIONES

1-Jahzz –“Real Rock" (3'25")

2-Cheick Tidiane Seck – “Motherless Child” (5'24")

3-Julian Lage Trio – “Auditorium” (4'29")

4-DjFarrapo c/ Maria Giulia Lombardi – “Lullaby of Birdland” (3'50")

5-Divanhana c/Danica Krstic – “Voce rodilo”(3'50")

6-DakhaBrakha –“Sho z-pod duba” (3'44")

7-Adomaa – “Circus” (4'17")

8-Maha- “Orkos” (4'25")

9-Rogê – “Existe uma voz” (3'44")

10-La Perla – “Pal Mambo” (3'00")

11-Bia Ferreira – Nâo precisa ser Amélia” (5’37”)