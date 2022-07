01:00:02

Nos apropiamos del poliédrico y fascinante disco que grabó el vibrafonista Cal Tjader con Lalo Schiffrin allá por 1963 para celebrar los 90 primeros años de este genial artista argentino, brillante músico de jazz y autor de bandas sonoras inolvidables, al que escucharemos con su orquesta en una grabación inédita de su concierto en el Festival de Viena de 1999, incluida en “Jazz à Vienne, Past & Future”, álbum compilatorio que se publica para conmemorar el 40 aniversario de su creación. En este disco tienen cabida también prometedoras formaciones de jazz soul como el trío Abraham Reunion, originarios de esa exótica isla del Océano Índico, frente a Madagascar. Otro trío francés, Soadan, comparte la fascinación por el exotismo e infinita variedad del continente africano, lo que traslada con sensualidad y versatilidad infinitas a su tercera producción, "Pieds Nus". Seguimos presentado una selección asimétrica de canciones minerales de formas voluptuosas e irisaciones múltiples como la magnética conversación de la kora del senegalés Ablayé Cissoko con el acordeón del francés Cyrille Grotto en "Instant" o la nutritiva contaminación de la música del Punjab, el kirtan de los sighs o el qawwali de los sufíes, con sonidos globales del indostaní Sonny Singh en su primer trabajo como solista "Chardi Kala". El poderoso electro pop con raíces y atmósfera oriental de la cantante de origen persa Liraz deslumbra en su nuevo disco "Roya". Ebo Krdum, multi instrumentista sudanés que tuvo que huir a Suecia tras la crisis de Darfour por su activismo humanitario es un trovador que recoge influencias de toda África en su segundo álbum "Love & struggle", melodías trenzadas de texturas y timbres diversos así como de letras estimulantes y combativas. En los próximos días, para todos los perseguidores de la música en directo, recomendamos especialmente, en el Festival Ibonga (Valencia), las sesiones de Guts, brillante músico francés, productor y DJ intenso y transversal, además de descubridor de inmensas gemas sonoras que se pueden disfrutar en sus irresistibles compilaciones tituladas "Straight from the decks, Guts finest selections for his famous DJ sets", así como la actuación de la vibrante y sofisticada big band italiana North East Ska Jazz Orchestra y su combinación de jazz, swing, ska y otros ritmos jamaicanos de alto voltaje que nos sorprendió desde su primer álbum "Stompin & Rollin", una contundente declaración de intenciones.

LISTA DE CANCIONES



1-Cal Tjader & Lalo Schiffrin – “Hot sake” 3’43”

2-Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto – “Instant” (3’42”)

3-Abraham Reunion – “Tryin’ Times” (4’53”)

4-Lalo Schiffrin - “Panamericana Live 1999” (5’40”)

5-Soadan – “Pied nus” (3’54”)

6-Ebo Krdum- "Salamat" (2’58”)

7-Liraz – “Doone doone” (4’40”)

8-Sonny Singh - “Mitar Pyare Nu” (3’24”)

9-Bessoso – “Para decir que te quiero” (4’45”)

10-North East Ska Jazz Orchestra – “Take five” (7’09”)