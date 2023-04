01:00:00

Nuestro espacio toma el título del reciente álbum del cantante y dramaturgo de las Islas Comores Souef Elbadawi y su grupo Mwezi WaQ, una parábola sobre la historia de su país que arranca con el pasado colonial y que, sin demasiada imaginación, podemos hacerla universal. Trata sobre la incomprensible pasividad de la población, de esa inmensa mayoría silenciosa, oprimidos y desheredados de todas las épocas, que ven lo que ocurre pero no se comunican entre sí ni son capaces de crear una conciencia común ni armar ninguna resistencia. Además de líderes políticos y activistas, muchos artistas intentan romper esa sordera, alumbrar las conciencias y hacerlos gritar.Es el caso de dos grandes artistas norteamericanos muy longevos fallecidos días atrás a quienes rendimos homenaje: el soberbio e ingrávido pianista de jazz Ahmad Jamal y el irresistible y terrenal cantante Harry Belafonte, así como del brasileño Ivan Conti, uno de los mejores baterías y percusionistas brasileños, componente del trío estratosférico de jazz funk Azymuth desaparecido recientemente. Y también es la materia de varios trabajos discográficos recientes como "Ibio-Ibio" de la nigeriana radicada en Londres, Camilla George, un artefacto perfecto que se mueve entre el afrobeat, el hip hop, el jazz y el soul, dedicado a su etnia, los ibibios: "una celebración de las raíces, la creatividad y el sentido de comunidad". El icónico cantante y guitarrista senegalés Baaba Maal estrena "Being" (Ser), un álbum vanguardista y rompedor con la participación del dúo The very Best, un armazón sonoro que recubre de distorsiones y sintetizadores el corazón de lo espirituales y el blues, como si respiraras el polvo del desierto. Todo lo opuesto al nuevo y embriagador disco "Africa Mama" del cantante, korista y griot guineano Djeli Moussa Condé sorprendentemente acústico, una vuelta a las raíces con la desnuda presencia de la voz, la kora, y acompañamiento de violines y vientos, en el que hace una señal advertencia sobre el deterioro político y social en todo el continente africano. Mario Lucio, poeta y cantante caboverdiano que fue Ministro de Cultura de su país años atrás, publica "Migrants" un espléndido álbum de homenaje a todos aquellos que han perdido la vida a lo largo de los siglos intentando cruzar tierras y mares, borrando las fronteras artificiales que separan a los seres humanos, un disco muy abierto y cosmopolita musicalmente, alimentando la idea del crecimiento a través del mestizaje y el diálogo entre culturas que reflejan la parte positiva de la globalización. Algo que tiene también su lado negativo como señala el gran percusionista maliense Solomane Doumbia en su reciente trabajo "Ségou to Lagos", alentando a la gente a volver a su lugar de origen o quedarse allí intentando reconstruir el orden y las instituciones, fortaleciendo el sentido de comunidad y reactivando de la economía local, pues la emigración masiva a otros países no sólo es un sueño vacío, sino que suele convertirse en una trágica pesadilla al romper el frágil equilibrio del nuevo territorio pacíficamente invadido, creando fricciones étnicas o religiosas, rechazo social e incluso desatando la violencia por el control del territorio y la supervivencia.

LISTA DE CANCIONES

1-Ahmad Jamal - "Wave" (4'26")

2-Ahmad Jamal & Yusef Lateef – “Trouble in mind” (3'45")

3-Harry Belafonte c/ Bob Dylan – “Midnight special” (4’02”)

4-Harry Belafonte - "Forever young/Jabulani" (4'16")

5-Azymuth - “Faça de conta” (4’32”)

6-Camilla George – “Nnyin ido Ibibio” (5’02”)

7-Baaba Maal c/The Very Best – “Freak Out” (4’37”)

8-Mwezi WaQ – “Komoro” (3’24”)

9-Djeli Moussa Condé – “Patati Patata” (3’41”)

10-Mario Lucio – “Clave de Fé” (4’42”)

11-Solomane Doumbia – “Ségou to Lagos” (3’31”)