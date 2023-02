51:40

En la primera hora de -Los Ultrasónicos- de este domingo en Radio 3, hablaremos de manera telegráfica del "timbre". De esa cualidad que dota de carácter y personalidad al sonido, junto a otras peculiaridades como el tono o la intensidad. El timbre define nuestra identidad, y nos hace diferenciar, las voces, los instrumentos o los sonidos que escuchamos, dependiendo de factores como los armónicos, la dinámica, la profundidad de campo y un largo etc. Seleccionaremos canciones y géneros musicales, que son reconocidas por su particular “soniquete”, que lo diferencia del resto de melodías, al aportar una onda sonora envolvente que las hace únicas: Burt Bacharach, Gayle Adams, Enzo Carella, The Voices Of East Harlem, Jeanette, Gloria Gaynor, Bobby Thurston, Young-Holt Unlimited, Tino Contreras, Butcher Brown, Gabriels, Bobby Thurston...