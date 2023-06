58:59

“Sonidos de ventilación emocional”, es el título de la primera hora de “Los Ultrasónicos” de este domingo. Un programa que no pretende dar rienda suelta a esa técnica psicoterapéutica que permite dar una vía de salida a las emociones. Más bien, pretende seleccionar unas canciones que, por su carácter ventilado, pizpireto y revoltoso, lograrán paliar las altas temperaturas que ya aparecen con ganas de quedarse y asentarse con contundencia y convicción. Conectaremos con nuestro enviado especial en Londres: Antonio Amblés, y escucharemos sonidos de ventilación con: Edwyn Collins, Cesar 830, Vagabon, Texas, Black Sugar, Leon Thomas, Stoney & Meatloaf, Guilherme Coutinho, Steve Allen, T-Model Ford, South Side Coalition, William Bell, The Crusaders, Peggy Gou, The Just Four, etc.