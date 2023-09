58:48

“Sonidos cotidianos extintos”. Este domingo comenzamos una nueva temporada de “Los Ultrasónicos” y en la primera hora del programa, hablaremos de: “Sonidos cotidianos extintos”. El panorama sonoro está en constante evolución. Numerosos timbres y nuevos sonidos, nunca oídos anteriormente, aparecen en nuestras cotidianas vidas. Otros desaparecen por falta de uso, producto de la evolución (in), los cambios, y la desaparición de determinados elementos digamos “logísticos”, que se van quedando por el camino. Entre nuestros invitados/as: Tom Waits, Nancy Sinatra, Jon Batiste, Billy Preston, Raghd, James Blake,Joey Scarbury, Kumpania Algazarra, Ft, Ikonoklasta, Warren G, Brigitte Fontaine, Fun Boy Three, Romy, The Chemical Brothers, Martina Camargo, Minas, Prince, Elastica, Logic.