59:28

“Música de mantel de cuadros”, es el título de la primera hora de “Los Ultrasónicos”. Un programa con una selección expresamente diseñada, para una merendilla en el campo, disfrutando de la naturaleza, y en armonía con “cualquier” entorno. Una selección, soleada, pizpireta y, con armonías afables que lograran que nuestro descanso sea una experiencia digna de “una apacible tarde de verano”. Conectaremos con Londres para hablar con Alfonso Amblés. Entre los invitados e invitadas que lograran este cometido: Daryl Hall & John Oates, Jackson Browne, Sharon Jones & The Dap-Kings, Ernest Ranglin, The Smiths, Sylvia Vrethammar, Terry Callier, Kay Young, The Drums, Tobi Legend, Nicola Conte, Las Chinas, Geese, Gorky's Zygotic Mynci, Edmundo Ros & His Orchestra, Kurt Elling, Sampha, José González.