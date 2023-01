Los Ultrasónicos

58:55

Este domingo en la primera hora de “Los Utrasónicos” tenemos un programa que hemos arropado bajo el título de: “Un mundo rodeado sin música”. Decía el pianista canadiense Glenn Gould, en un ensayo titulado: Glenn Gould. No, no soy en absoluto un excéntrico - Acantilado 2017: “Soy incapaz de imaginar una existencia en la que no esté rodeado de música”. Entre nuestros invitados e invitadas: Everything But The Girl, Carmen McRae, Belle and Sebastian, Pharoah Sanders, Otis Redding, Smokey Robinson & The Miracles Henry Mancini,Sisonke Xonti, R.E.M., Morrissey, Milt Buckner, Sara Mitra, Van Morrison.