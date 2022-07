59:01

Este domingo en la primera hora de "Los Ultrasónicos". Tendremos un programa con una selección musical basada en el recogimiento y la algarabía. Un puñado de canciones, enfrentadas entre sí, en una especie de inexistente competición, que apostará por lo rítmico, lo kármico, mientras te introducen en lo meditativo. Jesús Bombín toma el mando druida por una hora y nos presenta artistas tan dispares y cercanos como: Gene Harris & The Three Sounds, The HamilTones, Claude Nougaro, Marvin Gaye, George Duke, Michel Legrand, The Ministers, Akusmi, Dee Dee Bridgewater, Rosie Lowe, Michel Polnareff, Don Julian & The Larks, Nashenas, Herbie Mann, The Stone Roses.