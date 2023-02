58:52

Este domingo en la primera hora de Los Ultrasónicos, presentaremos una serie de canciones arropadas bajo el título de: “En el lugar idóneo en el sitio indicado”. Es cierto que para gustos están los colores, pero muchas veces es difícil de entender y asimilar, como determinados artistas tienen una presencia tan apabullante en los medios y en la sociedad, sin realmente tener cualidades destacadas para ser noticia o emocionar realmente al mudo “escuchador”. Esta peculiaridad que también podemos extrapolar a las personas, no obedece a ningún factor controlable, predecible, venturoso o fehaciente. Lo que no lleva a deducir, que se puede ser mediocre y tener un notable protagonismo, y se puede ser grandioso y no tener ninguna “resonancia”. Hoy tendremos una selección de artistas y canciones, cuya visibilidad NO debiera de ser cuestionable, aunque quizá carezcan de ella. Hablaremos con Luis Clemente, clementegavilan@hotmail.com, sobre su libro: Rock Progresivo Español.