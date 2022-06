59:37

Este domingo 19 de junio, en la primera hora de "Los Ultrasónicos", tenemos a unos invitados de lujo, que vienen a presentar las canciones de su último EP. Se trata de: The Groove Family, con los que compartiremos la tarde, charlando de música afroamericana, sonido analógico, nuevos descubrimientos, grandes productores, sellos discográficos prodigiosos, y un montón de cosas más relacionadas con su entorno musical y profesional. Entre los artistas que escucharemos: The Groove Family, Darondo, O.V. Wright, The Meters, Curtis Mayfield, Al Green, Charles Bradley, y un largo etc.