Hoy he titulado la primera hora de este programa: “Falsos profetas”, motivado por un libro-ensayo que leí este verano llamado “Ciencia cristiana” escrito por Mark Twain y publicado en una primera edición en 1907. El libro trata de un tema de rigurosa y polémica actualidad. Básicamente relata de forma irónica y ácida, la proliferación de sectas espirituales, religiosas y charlatanes que florecen en el siglo XIX, en un mundo cada vez más tecnologizado. Algo, que está pasando ahora mismo de nuevo en las redes sociales, que están repletas de falsos profetas, dando consejos de todo tipo y para todo. Charlatanes que hablan de la salud mental, la pareja, los alimentos, el ejercicio físico, la relajación, la medicina y un largo etc. Sin ningún fundamento, rozando en muchas ocasiones un “delirante despropósito”. Entre nuestros invitados/as: The Coral, Quantic, Canned Heat, Diddy, Sister Sledge, Keith Mansfield, Mick Jackson, The Walker Brothers, Family, Nidia Góngora, Sonia, Brigitte Fontaine, Kondi Band, Paul Weller, etc.