59:02

Es curioso como determinados estilos musicales pierden fuelle y pasan a ser pasto del olvido por parte de nuevas generaciones de oyentes. Es curioso también, como nuevos ritmos, cadencias y actitudes musicales, no son tolerados por escuchadores digamos más veteranos. Una guerra generacional, que no abraza la música del pasado ni las cadencias de los tiempos actuales. En la primera hora de “Los Ultrásónicos”, debatiremos sobre todos estos temas de aceptación y rechazo, que causa la música, en determinados segmentos sociales dependiendo de la edad, cultura, educación, y otros muchos factores. Música para adultos que no es cosas de jóvenes, y música de adolescentes que no conecta con los más entrados en edad. Nuestros invitados/as: James Taylor Quartet, The Beach Boys, Anamaria e Maurício, Angelo Badalamenti, Amindi, Parafünk, Laurent Bardainne, Nia Archives, Lalo Schifrin, The Free Design, Gilberto Sextet, Half Man Half Biscuit, Tai Verdes, Pupajim, The Blaze, Jazzanova.