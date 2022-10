58:42

La primera hora de este domingo en "Los Ultrasónicos", lleva por título: "Discos que susurran al oído". Un programa inspirado en la experiencia que tuvo el director de cine, músico y escritor Bruno Monsaingeon, cuando escucho por primera vez un disco de Glenn Gould. Bruno, describe esa experiencia como "un disco que le susurraba directamente al oído", y de forma suave e imperativa le hacía partícipe de una serie de mensajes, que luego metamorfosearon en unos de los más famosos documentales sobre la vida, obra y hazañas de Glenn Gould (The Alchemist 1974, The Goldberg Variations 1981, etc). Hablaremos de cuando la música nos habla directamente al oído, cuando nos da mensajes y pautas, que solo entendemos nosotros.