59:19

La necesidad del “tener” del coleccionar, del amor por lo físico, de la pertenencia. Una herencia musical que dejar como legado, para que nuestros herederos lo vendan al “peso”, tras años de esfuerzo, inversión, tiempo y dineros. Hoy hablaremos de discos cerrados, que nunca se escucharán, que permanecerán impolutos en un apartado de nuestras estanterías, bien plastificados, para que todo lo bueno que hay en ellos, jamás salga al exterior. Entre nuestros invitados-invitadas: Rahsaan Roland Kirk, Andrew Bird, Bruno Lomas, Jungle, The Clockworks, Benjamin Biolay, Mejiwahn, Duke Ellington And His Orchestra, Mykki Blanco, Roy Redmond, Derobert & The Half-truths, Sessa, Juls, y un largo etc.