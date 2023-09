01:00:43

El club del silencio, es el título de esta primera hora de Los Ultrasónicos. Como un club que aparece en la película de David Lynch, Mulholland Drive. Un programa en donde nos hemos dejado seducir por el “silencio”, y la poca importancia que damos, a esa actitud y forma de ser. Esas ganas de llenarlo todo con palabras, de atropellar el tiempo con sonidos, voces, y onomatopeyas. Esa apetencia de contaminar acústicamente el ambiente y no dejar para mañana el ruido que puedes hacer hoy. “La cultura del silencio”, eso tan importante para controlar, depurar, y aprender a utilizarlo, que hoy expresamos por medio de artistas como: Jonathan Richman & The Modern Lovers, Jalen Ngonda, Bodega, Headache, Happy Camper, Eparapo, Johnny Clarke, BEA1991, Public Image Limited, Les Imprimés, Linda Martell, The Soft Pink Truth, Le Feste Antonacci, Girl and Girl…