Este domingo la primera hora de "Los Ultrasónicos", estará inspirada por el título de: "El atractivo caprichoso de la música". No podemos negar, que en ocasiones nuestro comportamiento frente a la música tiene un cariz entre arbitrario, excéntrico y caprichoso. Se nos antojan melodías sin razón alguna, de la misma manera que nuestro cuerpo nos puede demandar algo dulce o salado. Algo visceral que está intrínsecamente relacionado con el deseo: Lizzo, The Lions, Izo FitzRoy, The Koreatown Oddity, STR4TA, Omar Apollo, Benjamin Clementine, Nadine Shah, Andrew Wasylyk, Caroline Polachek, Matt Berry Florence Adooni, Chris Bangs, La Femme, Bibio, Phantom Youth, David Byrne.