59:11

En la primera hora de “Los Ultrasónicos” de esta tarde de domingo, tenemos una selección musical que hemos arropado bajo el título de: “Armonías de seducción”. Canciones que nos guiñan un ojo, con la intención de captar nuestra atención, sin necesidad de nos demos cuenta. Melodías que nos atrapan, con su técnica depurada de: armonía, arpegio, timbre e intervalo y, que lograrán llamar nuestra atención sin ningún tipo de artimañas. Entre el elenco de artistas preparados para no fracasar en este cometido: Ramsey Lewis, Earth, Wind & Fire, Cleveland Eaton, Time Wharp, Tex, Roger Damawuzan, Curse Of Lono, Lee Hazlewood, Wet Satin, Gabriels, Fievel Is Glauque, Shabason & Krgovich, Au Suisse, Kendrick Lamar, Arlo Parks, Perfume Genius.