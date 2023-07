59:04

Adivina quién viene a cenar esta noche, es el título de la primera hora de "Los Ultrasónicos" de hoy domingo. Una serie de canciones especialmente rebuscadas para “una tarde de verano”, que están inspiradas en una película dirigida por Stanley Kramer en 1967 llamada: Guess Who's Coming to Dinner, protagonizada por Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Katharine Houghton y Sidney Poitier. Una película desafiante que se desarrolla en los años sesenta, y que habla de las relaciones afectivas interraciales, en un marco ilegal en la mayoría de los cincuenta “estados de estadounidenses” de la época. Nuestros invitados e invitadas: Peggy Lee, Carmen Sevilla, Wanderlea, Jorja Smith, BJ The Chicago Kid, The Farm, Jay-Jay Johanson, Keely Smith, Hot Chocolate, Hudson Mohawke, Sababa 5, The Harlem Gospel Travelers, Bobby Darin, Charif Megarbane, Khalid, Energy Exchange Ensemble.