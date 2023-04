01:00:02

El espacio de hoy lleva por título el del último álbum de la subyugante y camaleónica cantante caboverdiana Carmen Souza, “Interconnectedness”, un trabajo que según dice surgió de su experiencia durante la pandemia del COVID, que puso a prueba los valores de la humanidad para superar los desafíos más difíciles, a través de la conexión emocional que nos une más allá de los idiomas de cada uno y que se manifiesta, entre otras formas, a través del lenguaje universal de la música. En la estela de sus palabras juntamos una combinación de deslumbrantes novedades discográficas que traspasan el tiempo y cruzan el espacio entre los géneros para conectarnos en el eterno presente como “Bach & BACH”, del armonicista Antonio Serrano, el contrabajista Pablo Martín Caminero y el teclista Daniel Oyarzábal que contrapone versiones de piezas del compositor alemán desde cierta heterodoxia ortodoxa con otras que se expanden hacia el jazz, la improvisación y destellos de música popular contemporánea. "Silent years: the last yiddish tango" de PayadoraTango Ensemble, nos trae poemas y testimonios de varias supervivientes del Holocausto en forma de conmovedoras melodías en la voz de consagrados artistas judíos al ritmo del tango contaminado de música balcánica y hebrea que era popular en Polonia en la época de entreguerras, cuando ellas nacieron. Tárkány Trío, desde Budapest, convierte el címbalo húngaro en instrumento solista para seducirnos con su riqueza y originalidad tímbrica, acompañado de viola y contrabajo en "A cimbalomprimás". El imprevisible e infatigable violonchelista Matthieu Saglio nos vuelve a sorprender con su nuevo álbum "Voices", el diálogo que propone entre su instrumento - que según los expertos es el que más se parece al sonido de la voz humana - y cantantes de las más diversas edades, procedencias y estilos, como la peruana Susana Baca, el azerbayano Alim Qasimov, la española Anna Colom o el senegalés Wasis Diop, ya que “la voz es la esencia de la humanidad, algo que hace que las gentes nos acerquemos unos a otros y nos sintamos unidos”. El prodigioso e inquieto barítono estadounidense José James ha publicado recientemente "On & On", un poliédrico y sorprendente puente musical entre el jazz y el soul con Erykah Badu, cuyas composiciones han sido, para su generación, según confiesa, de las más innovadoras e incisivas social, musical y artísticamente. Y es sin duda en las actuaciones en directo donde aumentan exponencialmente las interconexiones emocionales de la música produciendo ese calambre sensorial que puede al mismo tiempo provocar que te tiemble el alma y te baile el cuerpo, como ocurre con el poderoso "Live at Philarmonie Luxembourg" del vocalista de soul y jazz de origen ghaniano Myles Sanko al frente de su grupo junto a la envolvente estereofonía de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo dirigida por Gast Waltzing, así como con la imprescindible colección "The Montreux Years", que recoge momentos incandescentes de distintos artistas en el mágico escenario del Festival de Montreux, y del que se han publicado recientemente dos magnéticos volúmenes que girarán eternamente en el firmamento musical: el dedicado al estratosférico guitarrista Paco de Lucía y el consagrado al pianista volador Monty Alexander.

LISTA DE CANCIONES

1-Antonio Serrano, Pablo Martín Caminero, Daniel Oyarzábal - "Visiones III" (4’32”)

2-Paco de Lucía – “La barrosa” (6’29”)

3-PayadoraTango Ensemble c/ Aviva Chernik– “Silent tears” (4’09")

4-Tárkány Trió – “Sozombathelyi csárdázol és lefogás” (2’43”) 5-Matthieu Saglio c/ Wasis Diop “Temps modernes” (5’19")

6-Carmen Souza – “My baby just cares for me” (4’08”)

7-José James – “Bag Lady” (4’48”)

8-Myles Sanko – “High on you” (4’47”)

9-Monty Alexander – “No woman no cry/ Get up stand up” (8’15”)