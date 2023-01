58:35

En la primera hora de este domingo de “Los Ultrasónicos” hablaremos de cuando son las emociones, las que determinan el tipo de canciones que queremos escuchar, y no las propias canciones las que nos sumergen en un estado determinado de ánimo o emoción involuntario. Hoy traemos una selección musical escogida con premeditación, para provocar un “capricho emocional”, que claramente tenemos en nuestra cabeza. Entre nuestros invitados/as: Della Reese, Bill Le Sage, Julie Driscoll, Biig Piig, Arlo Parks, Gorillaz, Rocket Juice & The Moon, Raymond Scott, Julie Driscoll, Sky Adler, etc.