Hoy, sesión especial a tres voces de Los Ultrasónicos para celebrar la Navidad, con canciones que arrancan sonrisas y sonrisas que arrancan canciones. La vida es un carnaval donde casi nada es como parece y donde la música siempre nos conduce por el mejor camino.

01. Cat Stevens – Sitting

02. Delfonics – Didn’t I Blow Your Mind This Time

03. Remigi Palmero – Radio Alger

04. Gabriels – Remember Me

05. Gregory Porter - Suzanne

06. Jonathan Richman & The Modern Lovers – Egyptian Reggae

07. The Band – Life Is A Carnival

08. King Crimson – Ladies Of The Road

09. Pat Metheny – From This Place

10. Lee Fields – Two Jobs

11. Otis Junior – You And Me

12. The Temptations – Papa Was A Rollin’ Stone