59:03

Hoy estamos de enhorabuena en Los Ultrasónicos porque estrena nuevas canciones uno de los nuestros, el León de Belfast, Mr. Van Morrison. “Shakin’ All Over”, el clásico de Johnny Kid y Los Piratas, publicado originalmente en 1960, y una versión del tema de los Everly Brothers “Problems”, son las dos primeras avanzadillas del nuevo álbum de Van Morrison, el número 45 de su discografía, titulado “Accentuate The Positive”, una colección de incunables de la edad de oro del rock’n’roll, que se publicará el próximo 3 de noviembre. Escuchamos ambos temas y nos zambullimos en el ambiente musical que envolvió a Van Morrison a principios de los años setenta, cuando vivía en la bahía de San Francisco.

01. Ernie Fields Orchestra – In The Mood

02. Van Morrison - Problems

03. Van Morrison – Saint Dominic’s Preview

04. Eric Burdon and The Animals – San Franciscan Nights

05. The Beau Brummels – Laugh, Laugh

06. Sly & The Family Stone – Everyday People

07. Creedence Clearwater Revival – Lodi

08. Tower Of Power – Down To The Nightclub

09. Santana – Everybody’s Everything

10. Edwin Hawkins Singers – Oh Happy Day

11. Van Morrison – Tupelo Honey