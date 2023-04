01:00:10

En 1938, el bluesman Leadbelly, famoso por el clásico Goodnight Irene, acuñó el término woke en el recitado final de su Scottsboro Boys, donde invitaba al despertar de la conciencia negra: stay woke, estad atentos. Hoy, desgastado por el manoseo de los profetas y los antagonistas de lo políticamente correcto, endosarle a alguien ese epíteto, woke, es casi como ponerlo a los pies de los caballos, procedan estos del Palacio de invierno o de la Comuna de París. Emulamos la trinchera cultural del periodista Juan Soto Ivars con un puñado de canciones para no caer en la trampa del victimismo y de lo políticamente correcto ni de las modas woke y anti woke que en el mundo han sido y serán. Con el gran Harry Belafonte (1927-2023) de fondo.

01. Harry Belafonte – Jamaica Farewell

02. Harry Belafonte – Turn The World Around

03. Arlo Guthrie & Woody Guthrie – This Land Is Your Land

04. The War And Treaty – Lover’s Game

05. The Maytals – Irene Goodnight

06. Barry McGuire – Eve Of Destruction

07. T-Bone Burnett – Criminals

08. Woody Allen – Weary Blues

09. Pink Floyd – Breathe

10. Ian Dury & The Blockheads – Sweet Gene Vincent

11. Roy Orbison – You Got It

12. Wanda Jackson – Stand By Your Man

13. Erik Satie – Parade

14. Tom Jones – Delilah

15. Raphael – Casi, casi

16. Kevin Spacey – Dream Lover

17. Frank Zappa – Jazz From Hell

18. John Lennon, Yoko Ono & The Plastic Ono Band – Woman Is The Nigger Of The World