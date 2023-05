01:00:20

La semana ha sido pródiga en pérdidas para el Doctor Soul, que ha preparado un especial en memoria de su madre, con músicas que le gustaban especialmente o que formaron parte de su biografía, donde no faltan referencias a Tina Turner (favorita de ambos) y al pastor presbiteriano estadounidense Tim Keller, fallecido también estos días, cuyo legado recordamos enmarcado en ese hermoso álbum de John Coltrane titulado "A Love Supreme".

01. The Beatles – Let It Be

02. Marie Laforêt – Les Vendanges De L’Amour

03. Los 3 Sudamericanos – Cartagenera

04. Madness – Our House

05. Víctor Jara – Te recuerdo, Amanda

06. Antonio Machín – A lo Calloway

07. Ike & Tina Turner – Nutbush City Limits

08. The Mothers Of Invention – My Guitar Wants To Kill Your Mama

09. Emilio el Moro – Billetes verdes

10. Bob Dylan & The Band – Forever Young

11. Gloria Lasso – Luna de miel

12. Luis Aguilé – Dile

13. Tom Jones – Delilah

14. La Colitis Vasilona – La casa del mar

15. The Durruti Column – Requiem For My Mother

16. John Coltrane – A Love Supreme