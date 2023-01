01:00:40

Buena parte de la magnificencia sinfónica de las grabaciones del sonido de Filadelfia hay que achacársela a Thom Bell (1943-2022), ex miembro del grupo de Kenny Gamble, The Romeos, luego pianista de sesión en los estudios del sello Cameo, y prestigioso compositor, arreglista y productor, que ya había dejado su impronta en resplandecientes grabaciones de Brenda & The Tabulations, The Showstoppers, Dusty Springfield y los Delfonics. De hecho, la carrera ascendente de Thom Bell empezó junto a estos últimos, primeras figuras de la compañía Philly Groove y legendarios pioneros del sofistisoul de los setenta, para quienes escribió y produjo dos éxitos descomunales, hoy epítomes indiscutibles del género, “La La means I love you” y “Didn't I blow your mind this time?”. Tras ellos, apadrinó a los Stylistics y a los Spinners y dejó su sello indeleble en decenas de grabaciones de Johnny Mathis, Teddy Pendergrass, Laura Nyro, Lesley Gore y otros grandes estilistas del soul. Thom Bell, grande entre los grandes del soul, falleció en su domicilio de Snag Island el 22 de diciembre de 2022.

01. Delfonics – La La Means I Love You

02. Delfonics – Didn’t I Blow Your Mind This Time

03. The Styilistics – You’re A Big Girl Now

04. Archie Bell & The Drells – Here I Go Again

05. Dusty Springfield – Brand New Me

06. The Spinners – I’ll Be Around

07. The Spinners & Dionne Warwick – Then Came You

08. The O’Jays – Back Stabbers

09. Johnny Mathis – Life Is A Song Worth Singing

10. The Stylistics – You Are Everything

11. Elton John – Mama Can’t Buy You Love

12. Jerry Butler – Moody Woman

13. Dionne Warwick – Track Of The Cat