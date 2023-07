01:00:07

El soul regresa una y otra vez porque no hay música más arrebatadora, más genuinamente anclada en el rincón de las emociones. El soul es el arrebato erótico de Sam Cooke en “Wonderful World”, la épica sentimental de Levi Stubbs cantando “Reach out I’ll be there” con los Four Tops, el alma y la garganta de Otis Redding balanceando el estribillo de “(Sittin’ on the) Dock of the bay”, el desgarro febril de Ann Peebles derramando lágrimas sobre las estrofas de “I can’t stand the rain”, la dulce compasión de un Curtis Mayfield transparente en la melodía de “People get ready”, la rabia y el descaro de Swamp Dogg gritando “God bless America for what”, la urgencia rítmica, el frenesí orquestal de Ray Charles y de James Brown en sus grandes conciertos, la dulzura campestre de Arthur Alexander interpretando el glorioso “Rainbow road” de Dan Penn. En ese fascinante y abigarrado abanico de contrastes se encuentra el mapa emocional del soul, ahí su magia deslumbrante, su alma y su carne. Hoy, celebramos las múltiples facetas del soul en compañía de algunos buenos amigos de Los Ultrasónicos (Marta Echeverría, Luis de Benito, Enrique de Ramón, Fabián Chiarello, Miguel López y José de Segovia).

01. Booker T & The MGs – Green Onions

02. Terry Callier – Ordinary Joe

03. Ann Peebles – I’m Gonna Tear Your Playhouse Down

04. The Staple Singers – Slow Train

05. Bunny Sigler – Sunny Sunday

06. Marvin Gaye – My Love Is Waiting

07. The Blues Busters – Bring It On Home To Me

08. Rod Stewart - My Cherie Amour

09. Yvonne Baker – You Didn’t Say A Word

10. The Staple Singers – I’ll Take You There

11. Joe Bataan y Los Fulanos – Mestizo

12. Billy Paul – Let ‘Em In