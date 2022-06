59:47

Brian Wilson cumplió 80 años casi de tapadillo el pasado 20 de junio, dos días después que Paul McCartney pero sin tanto aparato mediático detrás. El domingo, el Doctor Soul le felicita emocionado por tanta belleza como transpiran sus canciones y abre su consulta en el sanatorio de los dioses, donde también pasarán un rato otros grandes músicos atormentados por el sufrimiento o por la incomprensión, entre ellos el malogrado Kiki La Maruchi, con el maravilloso álbum conjunto que acaba de editar su compinche el trompetista sevillano Ángel Sánchez.

01. The Beach Boys – Good Vibrations

02. The Beach Boys –‘Til I Die

03. The Kinks – Better Things

04. The Sacred Souls – Easier Said Than Done

05. Diana Ross – Love Hangover

06. Paul Weller – Song For Alice

07. Ángel Sánchez y Kiki La Maruchi – Brazilia

08. Ángel Sánchez y Kiki La Maruchi – Qué tipo tan extraño eres

09. Ramón Godes – Marie Jolie

10. Aphrodite’s Child – Rain And Tears

11. Leonard Cohen – Hallelujah