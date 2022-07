01:00:24

El domingo termina la primera temporada de Los Ultrasónicos y el Doctor Soul lo celebra con canciones que invitan a saltar de alegría, como nos recomienda una y otra vez el gran Jake Xerxes Fussell en su pasmosa versión del clásico de Duke Ellington “Jump For Joy”.

01. Bangs & Talbot – Goody Goody

02. Ural Thomas & The Pain – My Favorite Song

03. Slim Harpo – Rainin’ In My Heart

04. Oscar Brown Jr. – Afro Blue

05. Los Canarios – Get On Your Knees

06. The Ides Of March – Vehicle

07. Sammy Davis Jr. – Spinning Wheel

08. Harold Melvin & The Blue Notes – Wake Up Everybody

09. Frank Zappa – Peaches In Regalia

10. Carlos Vives– El cantor de Fonseca

11. Jake Xerxes Fussell – Jump For Joy

12. Jimmy Dale Gilmore & The Flatlanders – Dallas

13. Los Payos – Adiós, Angelina

14. Bob Dylan & The Band – I Shall Be Released

(los ultrasónicos – doctor soul)